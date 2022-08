Tarjetas de crédito sin membresía: ¿qué bancos las ofrecen?

Entornointeligente.com /

Se trata de las siguientes instituciones financieras: • Banco BBVA ofrece las tarjetas de crédito Cero BBVA y Cuota Fija. • Banco de Crédito del Perú (BCP) cuenta con la tarjeta de crédito Visa Light. • Interbank tiene las tarjetas de crédito Visa Access y Vea Privada. • Scotiabank oferta la tarjeta de crédito Visa Sin Membresía. • BanBif tiene la tarjeta de crédito BanBif Cero Membresía. • Banco Falabella cuenta con la tarjeta de crédito CMR Visa Básica. • Banco Ripley oferta la tarjeta de crédito Mastercard Basic. • Banco GNB ofrece tres tarjetas: Visa Platinum, Visa Oro y Visa Clásica. • Banco de Comercio oferta la tarjeta de crédito Clásica Sin Membresía. • Financiera Oh Ofrece la tarjeta de crédito Ceroh! • CrediScotia Financiera oferta la tarjeta de crédito MasterCard Sin Membresía. • Cencosud Scotia oferta la tarjeta de crédito Visa Simple. Cabe destacar que a partir del 29 de agosto del 2020, entró en vigencia la norma de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) que modifica el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero. La normativa establece la obligación a las empresas emisoras de contar como mínimo con una tarjeta que no cobre la comisión de membresía anual con la finalidad de brindar mayores alternativas a los usuarios en la contratación de tarjetas de crédito. Membresía y comisiones La membresía anual es una comisión que cobran los bancos por el servicio de gestionar los beneficios que se brindan de acuerdo al tipo de tarjeta como, por ejemplo, la administración de programas de recompensa (puntos o millas). Las comisiones son cargos por servicios adicionales y/o complementarios a las operaciones contratadas con los usuarios, prestados por las entidades financieras. Entidades en el Perú Las empresas bancarias en el sistema financiero son 16: el Banco BBVA, Banco de Comercio, Banco de Crédito del Perú (BCP), Banco Pichincha, BanBif, Scotiabank, Citibank, Interbank, Mibanco y Banco GNB. Participan también en el sistema financiero peruano el Banco Falabella, Banco Santander, Banco Ripley, Banco Alfin, Banco ICBC y Bank of China. Las compañías financieras son 10: CrediScotia, Compartamos, Confianza, Qapaq, Oh!, Efectiva, América, Mitsui, Proempresa y Credinka. En tanto que las cajas rurales son seis: Cencosud Scotia, Raíz, Los Andes, Prymera, Incasur y Del Centro. Cabe destacar que los bancos y las financieras pueden expedir y administrar tarjetas de crédito, según la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS. Las cajas municipales, las cajas rurales y las edpymes también pueden hacerlo cumpliendo algunos requisitos establecidos por la SBS, de acuerdo a la Ley 26702. Es importante resaltar que, a fin de facilitar y agilizar la emisión de tarjetas de créditos, la SBS aprobó en abril del 2021 un procedimiento simplificado de autorización para las entidades microfinancieras que lo requieran. Más en Andina: ?? Sepa por qué la inversión inmobiliaria es una opción rentable y segura ? https://t.co/j4eIpPXqRN La revalorización de las propiedades es una característica en este sector. pic.twitter.com/GcxRTdiQcP

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 4, 2022 (FIN) MMG/SDD Publicado: 4/8/2022 Noticias Relacionadas Finanzas personales: cinco beneficios de realizar una consolidación de deudas Finanzas personales: ¿para qué sirve el reporte de crédito de terceros? Finanzas personales: ¿Cómo puedo mejorar mi historial crediticio?

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com