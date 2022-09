Tarjetas de crédito se encarecen: mira aquí qué bancos ofrecen tasas más bajas

Entornointeligente.com /

Es relevante, asimismo, que las personas puedan comparar los costos de financiamiento que ofrecen las diversas entidades por estos productos financieros. La tasa de interés promedio más baja en soles para las tarjetas de crédito se ubica en 27.27% anual al 23 de agosto del 2022 y la ofrece el Banco de Comercio, según información difundida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Le siguen el Banco GNB con una tasa promedio de 34.66%, entre otras entidades financieras (ver cuadro). La tasa de interés promedio en soles de las tarjetas de crédito en el sistema bancario aumentó 4.32 puntos porcentuales al 23 de agosto del 2022, luego de ubicarse en 56.33% anual, desde un nivel de 52.01% al cierre de diciembre del 2021, de acuerdo a cifras de la SBS. La tasa de interés promedio en soles de las tarjetas de crédito de las empresas financieras se incrementó 5.35 puntos porcentuales al 23 de agosto de este año, al situarse en 64.79% anual, frente a la tasa de 59.44% al cierre de diciembre del 2021, según información de la SBS. La tasa de interés promedio en soles de las tarjetas de créditos en el sistema de cajas rurales avanzó 0.31 puntos porcentuales a julio del 2022, tras ubicarse en 77.83% anual, desde 77.52% en diciembre del año pasado, de acuerdo a cifras de la SBS. ¿Y por qué suben las tasas? A continuación, el especialista en finanzas personales, Walter Eyzaguirre, comentó que las tasas de interés de todos los productos financieros han subido porque el Banco Central de Reserva (BCR) elevó su tasa de referencia, lo que ha hecho que los préstamos se tornen un poco caros. La autoridad monetaria subió su tasa directriz como medida utilizada a nivel internacional para controlar la inflación, añadió. En este escenario de subida de tasas de interés cualquier deuda debe ser solo para algo que se considere una herramienta de trabajo o que genere ingresos, expresó. ¿Cuándo usar la tarjeta? Por ejemplo, se justifica el uso de la tarjeta en el caso de las personas que necesitan computadoras para generar ingresos o para estudiar, detalló el experto. No obstante, al ser la tarjeta de crédito un producto caro, lo ideal, de ser posible, es ponerse una meta de ahorro y comprar el bien a futuro, en cinco meses, por ejemplo, manifestó. Entonces, si no es necesario no debería usarse la tarjeta de crédito, solo si se trata de una emergencia, en este caso el producto financiero sigue siendo una alternativa útil, aunque no la más económica, anotó. ¿Qué entidades las expiden? Cabe destacar que los bancos y las financieras pueden expedir y administrar tarjetas de crédito, según la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS. En tanto que las cajas municipales, las cajas rurales y las edpymes también pueden hacerlo cuando cumplan los requisitos establecidos por la SBS, de acuerdo a la Ley 26702. Es importante resaltar que a fin de facilitar y agilizar la emisión de tarjetas de créditos, la SBS aprobó en abril del 2021 un procedimiento simplificado de autorización para las entidades microfinancieras que lo requieran. Sin membresía Es relevante destacar que a partir del 29 de agosto del 2020, entró en vigencia la norma de la SBS que modificó el reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero. La normativa establece la obligación a las empresas emisoras de contar como mínimo con una tarjeta que no cobre la comisión de membresía anual con la finalidad de brindar mayores alternativas a los usuarios en la contratación de tarjetas de crédito. Hay 12 entidades financieras que ofrecen tarjetas de créditos que no cobran la comisión de membresía anual: BBVA, Banco de Crédito del Perú (BCP), Interbank, Scotiabank, BanBif, Banco Falabella, Banco Ripley, Banco GNB, Banco de Comercio, Financiera Oh!, Crediscotia Financiera y Cencosud Scotia. Más en Andina: ?? Tarjetas prepago: cuatro recomendaciones de seguridad para evitar las estafas https://t.co/3EpeyKKB9f Perú se sitúa por encima de México y Ecuador en uso de tarjetas de débito, crédito y prepago físicas. pic.twitter.com/fgl46CAYUY

