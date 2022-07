Tarifas: vence el plazo para mantener los subsidios de luz y gas

Entornointeligente.com /

El plazo original venció el miércoles último, pero el Gobierno decidió extenderlo hasta el último día de julio para lograr que más usuarios puedan anotarse en el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE).

Informate más Mi ANSES: qué es el CODEM y cómo tramitarlo La inscripción se inició el 15 de este mes y se venía realizando según la terminación del DNI de los titulares de ambos servicios, pero la extensión no contempla ese requisito: pueden anotarse todos los interesados, cualquiera fuera el último número de su documento.

Según estimó el coordinador del programa de segmentación tarifaria, Santiago Yanotti, a fines de julio serán unos 11 millones los usuarios inscriptos.

El formulario que debe llenarse para mantener el subsidio está disponible en www.argentina.gob.ar/subsidios , pero el trámite también puede concretarse de manera presencial en las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

En el formulario se requieren diversos datos del usuario , como el número de cliente y número de medidor de cada servicio; el número de DNI con su correspondiente número de trámite; el número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años y los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Según indicó la Secretaría de Energía, el 10% de los hogares de mayores ingresos dejará de percibir los subsidios de manera gradual , desde agosto hasta diciembre, y abonarán la tarifa plena.

inscripcion subsidios luz gas 2022.jpg Tres categorías de usuarios, de acuerdo con su nivel de ingresos: Nivel 1: incluye a quienes tienen ingresos mensuales totales del hogar equivalentes o superiores a $364.758,80 (3,5 canastas básicas para un hogar tipo 2 según el INDEC); tres o más vehículos con una antigüedad menor a cinco años; tres o más inmuebles; una o más aeronaves o embarcaciones de lujo o poseer activos societarios que «exterioricen capacidad económica plena». Nivel 2: aquellos con ingresos mensuales totales del hogar mayores a 1,5 aunque menores a tres canastas básicas tipo 2. No hay que tener más de tres inmuebles ni poseer dos o más vehículos con una antigüedad menor a cinco años. Nivel 3: usuarios con ingresos mensuales totales del hogar equivalente a una canasta básica tipo 2. Los requisitos son tener menos de dos inmuebles o no poseer ninguno y no contar con un vehículo con menos de tres años de antigüedad.

LINK ORIGINAL: Ambito

