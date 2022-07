Entornointeligente.com /

Tarcísio é confirmado pelo Republicanos como candidato ao governo de SP Anúncio foi feito na convenção do partido, realizada no Expo Center Norte neste sábado (30). Por g1 SP — São Paulo

30/07/2022 11h58 Atualizado 30/07/2022

1 de 2 Tarcísio de Freitas é lançado como candidato ao governo de SP pelo Republicanos em evento neste sábado (30). — Foto: Reprodução/TV Globo Tarcísio de Freitas é lançado como candidato ao governo de SP pelo Republicanos em evento neste sábado (30). — Foto: Reprodução/TV Globo

O Republicanos confirmou na manhã deste sábado (30) Tarcísio de Freitas como candidato ao cargo de governador de São Paulo nas eleições de outubro.

A homologação da candidatura aconteceu em evento no Expo Center Norte, na Zona Norte da capital paulista, com transmissão pela internet. O presidente Jair Bolsonaro (PL) e a primeira-dama Michelle Bolsonaro compareceram.

Também estiveram presentes Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos; Marcos Pontes, ex-ministro de Ciência e Tecnologia e candidato a senador pelo PL; Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara e candidato a deputado federal pelo PTB; e os deputados federais Carla Zambelli (PL) e Daniel Silveira (PL).

Na última pesquisa Datafolha, de 30 de junho, Tarcísio tinha 13% das intenções de voto no cenário sem Márcio França (PSB) , que desistiu da candidatura ao governo em 8 de julho.

Tarcísio nasceu no Rio de Janeiro e tem 47 anos. Em 1996, se formou em ciências militares pela Academia Militar de Agulhas Negras (Aman) e passou a atuar como oficial do Exército. Em 2002, concluiu a graduação em engenharia civil e tornou-se engenheiro do Exército. Deixou a carreira militar em 2008, com a patente de capitão, e entrou para o funcionalismo público federal.

Em dezembro de 2018, foi nomeado ministro da Infraestrutura pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), onde ficou até este ano. Em março de 2022, se filiou ao Republicanos, partido do Centrão que integra a base do governo do presidente no Congresso.

2 de 2 Tarcísio de Freitas durante evento de filiação do Republicanos, em Brasília — Foto: FÁTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Tarcísio de Freitas durante evento de filiação do Republicanos, em Brasília — Foto: FÁTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

