Tarantino se rinde ante Top Gun: Maverick: «Es un verdadero espectáculo cinematográfico»

Entornointeligente.com /

Solo elogios y éxito de taquilla ha cosechado Top Gun: Maverick, la secuela del filme de 1986 protagonizado por Tom Cruise, incluso del reconocido director Quentin Tarantino.

La película se ha mantenido durante semanas entre las películas más vistas, recaudando más de mil millones de dólares. Entre sus más recientes éxitos están las buenas críticas del afamado director, quien no escatimó en los elogios para el filme.

En el podcast ReelBlend, contó que al principio tenía aprensiones con esta segunda parte, ya que no contaría con el director de la película original, Tony Scott, fallecido en 2012. Dijo que incluso le preguntó al propio Tom Cruise sobre el tema. «Le pregunté, le dije: ‘¿Cómo haces Top Gun sin Tony Scott?’ Y él (Cruise) dice: ‘Mira, lo sé. Es por eso que he dicho ‘no’ todos estos años, por esa misma razón, (pero) encontramos una manera. Se nos ocurrió una buena historia’», relató el director sobre su diálogo con Cruise.

El resultado final no dejó indiferente a Tarantino. «Normalmente no hablo mucho sobre nuevas películas, porque me veo obligado a solo decir cosas buenas, pero en este caso me encanta Top Gun, Maverick. Me pareció fantástica», confesó.

«La vi en los cines. Esa y West Side Story, de (Steven) Spielberg, proporcionaron un verdadero espectáculo cinematográfico, del tipo que yo pensaba que no volvería a ver. Fue fantástico», manifestó.

Además, agregó: «Amo tanto el cine de Tony Scott, y (Top Gun: Maverick) es lo más cerca que estaremos de ver una película de Tony Scott, y fue genial. (El director, Joseph Kosinski) hizo un gran trabajo. El respeto y el amor de Tony estaban en cada cuadro además. Estuvo en casi todas las decisiones sobre la película», comentó.

Tarantino también comentó la escena en que aparece Val Kilmer: «Es un poco como Charlie Chaplin muriendo en el escenario para la última escena de Limelight (1952). Funciona, lo estás esperando y la escena cumple absolutamente».

El Nacional

LINK ORIGINAL: Confirmado

Entornointeligente.com