TAP diz que subida das taxas nos aeroportos agrava situação económica do grupo

A TAP afirmou esta terça-feira estar «bastante preocupada» com a intenção da ANA – Aeroportos de Portugal em aumentar as taxas a partir de Janeiro. Os valores propostos, que vão de 1,53 euros em Lisboa até aos 0,35 euros, nos Açores, passando por 0,81 euros no Porto, 0,80 euros em Faro e 0,79 cêntimos na Madeira, são «uma medida desproporcionada», diz a TAP .

Isto, «dada a ausência de investimentos significativos nos aeroportos portugueses nos últimos anos e as ineficiências e constrangimentos recorrentes, que afectam em particular o nível de serviço» prestado aos utilizadores do aeroporto de Lisboa, defende em comunicado a principal companhia aérea a operar no mercado nacional.

Os aumentos, diz a companhia aérea liderada por Christine Ourmières-Widener, vão «agravar a situação económica da TAP Air Portugal, principal cliente dos aeroportos nacionais», sem quantificar o aumento da despesa, e também a dos «passageiros aéreos em geral e dos passageiros portugueses em particular, especialmente os que vivem nas regiões autónomas».

As taxas praticadas pela ANA (do grupo francês Vinci), defende a companhia aérea detida a 100% pelo Estado, já são mais elevadas do que em outros aeroportos com operação semelhante ao de Lisboa ( hub , ou seja, redistribuição de passageiros). Se as subidas propostas avançarem – que têm ainda de serem analisadas a ANAC, entidade regulador –, a TAP diz que, com o acréscimo do preço dos combustíveis, isso representará «um aumento dos custos das companhias aéreas com impacto nos preços das viagens para os residentes em Portugal», e reduzirá «a competitividade de Portugal como destino turístico».

A empresa sublinha que «informará a ANAC e outras autoridades competentes da sua oposição determinada a estes aumentos» e da «necessidade de encontrar uma abordagem diferente» em relação às taxas. Ao Jornal de Negócios , que noticiou esta terça-feira a subida das taxas aeroportuárias pretendida pela ANA, a concessionária aeroportuária afirmou que os valores seguem «genericamente o aumento da taxa de inflação e as regras estabelecidas pelo contrato de concessão com o Estado».

LINK ORIGINAL: Publico

