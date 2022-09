TAP: Companhia e pilotos chegam a acordo sobre subsídio e ajuda complementar

Entornointeligente.com /

A TAP e o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) chegaram a um acordo, que permitirá reduzir o impacto financeiro na companhia, no âmbito do processo intentado pela estrutura sobre um subsídio e uma ajuda complementar.

«A TAP e o SPAC chegaram a acordo no âmbito do processo judicial intentado pelo SPAC a propósito do subsídio complementar de refeições em serviço (subsídio de aterragem) e da ajuda de custo complementar ( per diem ), o qual vai ser sujeito a ratificação em assembleia de pilotos», anunciou, em comunicado, a companhia aérea.

O acordo prevê ainda a retoma, a partir de Setembro, das negociações para um novo Acordo de Empresa (AE), «que se deseja concluído nos próximos meses».

A transportadora aérea portuguesa classificou o acordo como «vantajoso para ambas as partes», sublinhando ainda que este vai «reduzir o impacto financeiro» na empresa.

«Conseguimos assim um importante marco no caminho da paz social, comprometendo-se a TAP e o SPAC a privilegiarem o diálogo como meio de resolução de eventuais divergências e conflitos colectivos», assinalou.

De acordo com a mesma nota, a TAP e o SPAC «estão confiantes» de que este poderá ser um passo determinante para a normalização das suas relações.

