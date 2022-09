TAP apresenta em Outubro novos acordos de empresa aos sindicatos

Entornointeligente.com /

A TAP vai entregar «propostas completas dos novos acordos de empresa» a todos os sindicatos até «meados de Outubro». Segundo afirmou fonte oficial da TAP ao PÚBLICO, a empresa «tem trabalhado desde o início do ano nas propostas para novos acordos de empresa», com o objectivo de substituir os acordos de emergência, temporários, que estão em vigor desde o início de 2021, e «ainda no primeiro trimestre realizou reuniões com todos os sindicatos onde apresentou os principais objectivos dos novos acordos e quais as mudanças pretendidas».

