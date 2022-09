Tantas, tantas imagens

Entornointeligente.com /

A galeria do piso 0 do Museu Berardo está toda ela ocupada pela exposição. A montagem é impecável, e outra coisa não esperaríamos de um curador experiente como José Luís Porfírio. De resto, a própria organização da exposição é apresentada como um projecto autónomo, o 12.º de um conjunto que vai agrupando, sala após sala, várias séries da obra de Miguel Telles da Gama. A visita, que se faz em dois percursos – um de ida e outro de volta, como bem salienta Porfírio – vai revelando, para além da especificidade própria de cada núcleo (temática, processual, conceptual) as duas grandes constantes da obra deste pintor: a obsessão pela imagem e o processo de fragmentação.

