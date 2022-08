Tan cortos que casi no existen: los pantalones de los 2000 que ha recuperado Rosalía

Entornointeligente.com /

Mientras que, actualmente, el uso del pantalón corto no es exclusivo de ningún género ni edad, las personas no siempre han gozado de esta libertad a la hora de vestir. Antiguamente, las mujeres solo podían llevar vestidos largos que cubrían hasta los pies y enseñar las piernas era algo únicamente permitido entre los varones. Pero ellos acabaron perdiendo ese privilegio y los pantalones cortos pasaron a estar bien vistos solo entre los niños menores, una tradición que se remonta al siglo XVI y que todavía hoy está presente en países como Estados Unidos, donde está prohibido que los hombres lleven las piernas descubiertas en entornos laborales formales . Sin embargo, ellas fueron ganando libertad. En los sesenta surgió la minifalda y, con ella, empezaron acortarse también el resto de prendas, incluidos los pantalones.

La diseñadora británica Mary Quant, famosa por popularizar la minifalda en 1965, fue también la encargada de impulsar los pantalones cortos entre el público femenino. Presentó un diseño con camales que apenas se prolongaban cinco centímetros que pronto se popularizaron y fueron bautizados como hotpants por la revista de moda estadounidense Women’s Wear Daily , un término que todavía se continúa usando a día de hoy para referirse a este tipo de pantalones. Esta prenda logró cautivar a relevantes figuras de la época como Twiggy o Jane Birkin.

Jane Birkin, con pantalones cortos de terciopelo, en 1971. Foto: Getty

Con el transcurso de los años, los denominados hotpants han ido reinventándose, explorando nuevas formas y tejidos y, en general, acortándose, alcanzando gran popularidad en los 2000. Una década en la que estrellas del pop como Britney Spears o Beyoncé escogían esta prenda diminuta para subirse al escenario. Desde entonces, son varias las temporadas en las que se han postulado como una de las tendencias del verano, siendo una de esas prendas que sobreviven entre la multitud de propuestas que copan las pasarelas cada temporada. Pero esto no significa que no experimenten variaciones. En los últimos años, se han visto en los desfiles de numerosas firmas como Saint Laurent o Chanel , con sus versiones más sofisticadas presentadas en 2018 y 2020, respectivamente; Dolce & Gabbana o Jaquemus, con sus propuestas en tejido de punto que se popularizaron en 2020 o Isabel Marant y su versión más casual en denim expuesta en 2019. Propuestas que poco o nada tienen que ver con los primeros diseños de shorts que solían estar elaborados en tejidos como el terciopelo o la seda y su diseño seguía una estética mucho más minimalista y recatada. Su continua reinvención es, posiblemente, uno de los motivos por los que se mantienen en auge.

Mientras versiones más largas como las bermudas son tendencia esta temporada, cubriendo los muslos de las piernas con líneas relajadas que desdibujan la silueta, la moda es capaz de poner a su vez en el punto de mira otros modelos de shorts completamente antagónicas. Estamos hablando de los micro shorts o, lo que es lo mismo, los pantalones en su versión más corta, una tipología de pantalón que está adquiriendo protagonismo gracias a las recientes apariciones de celebrities como Rosalía o Emily Ratajkowski luciendo esta complicada prenda.

Rosalía, con ‘micro shorts’, durante el rodaje del videoclip de ‘Despechá’ en Palma de Mallorca, este sábado. Foto: Contacto

La cantante catalana, quien se encuentra en plena gira del Motomami World Tour , consigue viralizar todo lo que toca. Lo hace con sus canciones —incluso antes de lanzarlas, como es el caso de Despechá , que salió finalmente el 28 de julio— y también con sus estilismos. Uno de los más comentados de este semana está protagonizado por unos shorts en su versión más arriesgada, que la artista ha combinado con un bikini rojo sobre las playas de Mallorca, donde se encontraba este fin de semana grabando el videoclip de su recién estrenado tema. Una propuesta estilística en la que las diminutas proporciones de la pieza difuminan los límites entre la ropa interior y los pantalones.

Una de las firmas clave en el regreso de la tendencia de acortar las prendas al máximo ha sido Miu Miu. A principios de año, sorprendía con su polémico conjunto viral de top y minifalda que llevaron mujeres con distintos cuerpos y edades como Nicole Kidman en la edición estadounidense de Vanity Fair o Paloma Elsesser, con una talla una 46, que protagonizó la portada de i-D llevando también uno de los diminutos sets de la firma italiana. La aparición de la modelo se ganó el aplauso de las redes sociales, que celebraban ver este tipo de prendas en cuerpos diferentes a los que se suelen ver sobre la pasarela. S in embargo, a pesar de este potente mensaje de aceptación corporal, la mayoría de las firmas de moda no cuentan con en su catálogo con un abanico lo suficientemente amplio de tallas para abarcar los diferentes cuerpos y, en ocasiones, aunque figuren en su página web, no suele haber disponibilidad, como ocurría con el conjunto de Miu Miu.

Ahora, tras arrasar con este conjunto que, a pesar de la polémica, se posicionó como una de las propuestas más virales de la temporada, la nueva apuesta de la marca para la próxima temporada de otoño-invierno son precisamente los shorts diminutos. La colección, presentada el pasado mes de marzo en la Semana de la Moda de París, cuenta con numerosas variaciones de esta prenda, con tejidos y estampados diferentes, que comparten su corte mini y su talle bajo. Una de sus embajadoras es Emily Ratajkowski, quien ha protagonizado la nueva campaña de la firma con sus diminutos pantalones con doble cinturón, combinados con un jersey de rombos, un abrigo y un bolso de la marca. A esta tendencia también se ha sumado la cantautora Annie Clark, más conocida por su nombre artístico St. Vincent, quien se ha subido a los escenarios con mini shorts en más de una ocasión.

St. Vincent, durante el Festival Days Off en la Filarmónica de París el pasado 5 de julio, vestida con ‘mini shorts’. Foto: Getty

Aunque parece complicado que logren convencer al público general, son varias las firmas, además de Miu Miu, que han apostado por el regreso de esta tendencia que busca realzar las piernas con una prenda de minúsculo tamaño. Desde modelos más sofisticados de lentejuelas como los propuestos por Chanel en su colección primavera-verano 2022 a los más arriesgados que huyen de la estética tradicional como los de Blumarine, pasando por los coloridos y cómodos diseños de Isabel Marant o las propuestas para el próximo otoño-invierno de Hermès , todos tienen una característica común: su escasa longitud.

Las colecciones de primavera-verano 2022 de Chanel y Blumarine, presentadas en las Semanas de la Moda de París y Milán, respectivamente, incluyen diferentes modelos de mini ‘shorts’. Foto: Getty

A la derecha, uno de los ‘looks’ de la colección primavera-verano de Isabel Marant. A la izquierda, una de las propuestas de Hermès para otoño-invierno 2023.

