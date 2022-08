Tamara Falcó tiene el vestido boho de Massimo Dutti que nunca pasará de moda

Entornointeligente.com /

Tamara Falcó nos vuelve a encantar con otro de sus looks. La Marquesa de Griñón es pura inspiración para nuestros looks de invitada, de oficina o de playa. Tamy se ha convertido en la digna sucesora de su madre Isabel Preysler gracias a sus estilosas apariciones, tanto en eventos como en su día a día, y nosotras no dejamos de fijarnos en ella para copiarla.

Los últimos looks que ha compartido en su cuenta de Instagram han sido disfrutando de un día de barco en Sotogrande, junto a sus amigos y su pareja, Íñigo Onieva. Y en estas imágenes hemos fichado un vestido ideal que es un auténtico flechazo para los días de verano que todavía nos quedan.

En Trendencias El vestido más barato de la colección de Tamara Falcó para Pedro del Hierro también es uno de los más bonitos de la firma Tamara nos ha demostrado en numerosas ocasiones que es una amante del estilo boho gracias a románticas blusas y vestidos. Y de nuevo ha apostado por este estilo eterno, perfecto especialmente en verano.

La Marquesa de griñón ha lucido un vestido boho blanco con detalles étnicos bordados de color verde y naranja, dos de los tonos de la temporada. Un caftán de escote en pico y manga abullonada confeccionado en lino y algodón orgánico, corte oversize y bajo asimétrico que nunca pasará de moda. Un modelo firmado por Massimo Dutti y cuyo precio es de 149 euros. ¿No os parece una monada?

Un diseño tan ideal que se puede combinar con zapatillas deportivas o botas altas en los días de entretiempo y sacarle así el máximo partido.

Fotos | @tamara_falco, Massimo Dutti

