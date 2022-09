Tamara Falcó no se muerde la lengua: «Creo que mi madre filtró los vídeos»

Entornointeligente.com /

L a ruptura de Tamara Falcó con su novio íáigo Onieva tras la publicación de un vídeo en el que el prometido aparecía besándose con otra muje r ha provocado un auténtico terremoto en la crónica rosa.

Todo el mundo esperaba la reacción y las primeras declaraciones de la marquesa de Griáón tras el varapalo que ha sufrido en su vida sentimental. Tamara Falcó rompió su silencio en ‘Sálvame’ , donde agradeció la constante investigación de los medios para sacar todo el escándalo a la luz, ya que sin ellos jamás se habría enterado de la infidelidad .

Tamara Falcó explica todos sus sentimientos Poco después, Tamara Falcó asistió a un acto celebrado en e l Teatro Real de Madrid . Allí, la marquesa de Griáón habló para todos los medios de comunicación y no se mordió la lengua .

«Una reconciliación es imposible», reconoció la hija de Isabel Preysler tras sufrir la traición de su prometido íáigo Onieva. » El íáigo con el que yo me he prometido no tiene nada que ver con ese íáigo «, aseguró.

