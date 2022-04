Tamara cuenta lo que no soporta en un hombre: «Yo tengo un trauma con los micropenes, con ellos no se puede hacer nada»

Entornointeligente.com /

E n ‘First Dates’ se han dado muchas casualidades, como por ejemplo que hayan emparejado a personas que hubieran tenido ya una cita fuera del programa, juntar a gente que se conocía de antes o como este lunes, emparejar a dos jóvenes que se seguían en Instagram

Carlos Sobera recibió en primer lugar a Tamara, de 28 aáos, que reconoció que siempre que podía estaba «haciendo vídeos para Tik Tok o Instagram» . Lo más sorprendente de ella es que a pesar de su edad ya tenía una hija de 14 aáos, pero le explicó al presentador que no notó tanto el ser madre tan joven, «todos mis recuerdos son como mi hija».

Tamara y Jonatan se seguían en Instagram Sus preferencias eran encontrar a un chico «normal, sincero y deportista». Y el programa decidió que su cita fuera Jonatan, de 35 aáos, que le dedicaba mucho tiempo al crossfit. Lo primero que dijeron al verse es que se seguían en Instagram. «Me moló cuando le vi en Instagram, pero tengo que conocerlo en persona», dijo Tamara . A él le gustó su cita aunque, en su opinión tenía » demasiados tatuajes» y prefería algo más discreto.

Tamara subía «vídeos fogosos» en sus redes sociales Lo más curioso y de lo que Tamara no sabía nada, es que Jonatan ya le había dejado de seguir en las redes sociales desde hace tiempo: » Sube vídeos subidos de tono». Coincide con lo que explicó ella: «Subo vídeos fogosos cuando me aburro y los tíos me comentan».

J onatan había estado en la Marina y eso le había impedido tener relaciones duraderas: «He tenido tres o cuatro relaciones largas de un aáo» . Y comentó que cómo dice el dicho, él tenía una novia en cada puerto. Se consideraba «muy independiente» y no quería a nadie que estuviese muy encima de él.

El trauma de Tamara con los micropenes Uno de los momentos más destacados de la cita fue cuando Tamara habló de lo que no soporta en los hombres. » Yo tengo un trauma con los micropenes, con eso no puedo hacer nada. Tengo la negra en ese aspecto», comentó, y además reveló que últimamente le estaban tocando muchos chicos con ese problema. «Cuando veo a un chico con ese problema, los descarto».

Acabaron la cena y fueron al confesionario donde fueron preguntados de sí tendrían una segunda cita. Tamara dijo que le faltó conexión y que necesitaba un hombre que le pusiera el «mundo al revés». Jonatan opinaba lo mismo y también se negó a tener otra oportunidad fuera del programa.

