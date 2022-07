Tamara Adrián le responde a la diputada Maribel Castillo

Entornointeligente.com /

Tamara Adrián , la primera diputada transgénero de Venezuela le respondió a la diputada de la AN chavista, Maribel Castillo, tras promover el odio hacia la comunidad LGBT en Venezuela.

«Nadie quiere ser una persona trans, a mí una vez me dijeron, Tu hiciste lo que tu querías, hacer , no yo no hice lo que yo quería hacer, yo hice lo que tenía que hacer, pero hubiera preferido no tener que hacerlo» dijo Adrián.

Aseguró ante su respuesta contra Castillo, que los valores y principios maximos en la constitución venezonala es la igualdad de derechos y de oportunidades, la igual de los seres humanos.

