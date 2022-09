Talvez o «rei nu» da história estivesse mesmo vestido

Entornointeligente.com /

As discussões acerca do que é ou não é arte são antiquíssimas, variando o tom e a acutilância consoante as épocas e os interesses em jogo. Se causaram polémica o Quadrângulo (ou Quadrado Negro sobre Fundo Branco ) que Malevitch apresentou em 1915 ou A Fonte (1917/1964) de Duchamp, um urinol de porcelana comprado numa loja nova-iorquina e assinado «R. Mutt, 1917», também Manet, Picasso, Matisse, Pollock e tantos outros foram alvo de escárnio, até as suas obras começarem a ser aceites sem relutância e depois tornadas tesouros de museus nacionais, galerias e colecções particulares. Porém, a discussão agora já é outra e bem mais prosaica: será o ar arte?

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com