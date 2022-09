Talleres de arte callejero, ‘mindfulness’ con plantas y más actividades gratis en Barcelona

Entornointeligente.com /

La ’artivista’ Paloma Rodríguez creando un ‘Paste Up’.

El arte callejero más accesible ¿Que los espráis son muy caros y no puedes permitírtelos? Pues no es excusa para renunciar al arte urbano. Dale la bienvenida al ‘ Paste Up ’, una de las formas más accesibles de decorar las calles. El ImaginCafé (Pelai, 11) organiza hoy, viernes, un ‘ workshop ’ y una charla de la ‘artivista’ Paloma Rodríguez .

Fiesta y djs, pero también conciencia climática Brunch -In the Park no es solo fiesta y electrónica: también tienen conciencia climática. Con su programa Compromís , cuidan de los espacios verdes que les dan cobijo Hasta sábado, únete a su emblemática limpieza anual de Montjuïc y el parque de la Trinitat Vella . Ah, ¡sortearán 30 pases de temporada entre los voluntarios!

Desde Kylie Jenner hasta Marilyn Monroe «La dictadura de la belleza que se impone sobre los cuerpos de las mujeres”. Este es el tema de la charla que mantendrán Liv Strömquist y Natza Farré en la librería Finestres (Diputació, 249) con motivo de la publicación de ‘ Dins la sala dels miralls ’, una reflexión ilustrada sobre la sensualidad femenina, desde Kylie Jenner a Marilyn Monroe.

Noticias relacionadas Los mejores planes de esta semana en Barcelona El Mundo Today | «Fui a un concierto de flamenco en mi casa porque mi vecino se quemó con una sartén» ‘Mindfulness’ a través de las plantas ¿Conoces los Kokedamas ? Seguro que sí: son esas bolas de musgo que reemplazan las macetas. Una técnica japonesa que, debido a la concentración que requiere, sirve como meditación y mindfulness. Este sábado, a las 12, en Perpetual Lab (Fàbrica Lehmann, Consell de Cent, 159) te enseñarán a hacerlo gratis.

Temas Gratis

LINK ORIGINAL: El Periodico

Entornointeligente.com