¡Talento venezolano! Rebeca Lindenfeld, la editora de sonido que trabajó para Almodóvar

Entornointeligente.com /

Las artes siempre habían sido su inquietud, pero Rebeca Lindenfeld estaba clara que aunque le gustaba actuar y cantar de pequeña, lo de ella era detrás cámara. Sin embargo, eso se dio después de que cursara un año de Biología en la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Venezolana, de raíces rumanas, luego de ese año en la UCV, se dio cuenta que debía unir sus dos pasiones, la ciencia y el arte, y es por eso que con 19 años se fue a estudiar Audio Technology en la American University de Washington, D.C . Así emprendió su viaje, físico, académico y más tarde laboral en este universo del audio que ahora es el suyo.

¿Qué hace una editora de diálogos?

Limpiar esas conversaciones que están dentro de cada secuencia de la película que ya vienen en la primera copia del filme con el visto bueno del director. Esa edición de diálogos pasa luego por el montador de efectos de sonido y, finalmente, por el mezclador, que se encarga de combinar ambos materiales con la banda sonora para el resultado final.

¿Cuándo llegó tu primera oportunidad?

Fue en Disney. No sé quién me recomendó, pero un día me llamaron y por supuesto acepté. Fui mezcladora y editora de sonido para las promociones de los programas de la cadena ABC, que forma parte del grupo.

Señala que s u estatus en ese momento era el de estudiante internacional con la categoría «Optional Practical Training», un rango que, justamente, le permitía trabajar, e igualmente, continuar con su crecimieo profesional.

¿Cómo aterrizas en España? Trabajando en Disney me llegó una gran oferta, la transnacional Deluxe, con sede en Madrid, estaba buscando una asistente de montaje de sonido y cumplía con todos los requisitos. En junio de 2019 llegué Madrid y recuerdo que mi mamá me dijo para entonces: ‘tienes que estudiar el cine de Almodóvar, porque te pueden interrogar sobre su carrera’. Y así fue.

¿Qué es lo que más te gusta de Almodovar? Lo que más me ha gustado del cine de Almodóvar son justamente la naturalidad de sus diálogos.

Y así llegaron para ella: el monólogo de Tilda Swinton en «La voz Humana», y los de Penélope Cruz y todo el elenco de «Madres Paralelas», nominada al Goya al Mejor Sonido, entre otros reconocimientos. El Deseo S.A la productora de Almodóvar, contrató los servicios de Deluxe y Rebeca se ocupó entonces, entre otras funciones, la de ajustar la nitidez de aquellas líneas de ambos guiones.

Actualmente, Rebeca, está editando los diálogos de «García», serie a estrenarse este año en el canal HBO y en la plataforma HBO Max . Además tiene en su haber la edición de sonido de producciones como «Veneno» también de HBO Max, «El Cid», de Amazon Prime Video, «El Desorden Que Dejas» y «Fuimos Canciones» de Netflix,

LINK ORIGINAL: Ocean Drive Venezuela

Entornointeligente.com