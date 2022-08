¡Talento Venezolano! La Vero Gómez: «Digo cosas que muchas mujeres no se atreven a decir»

Entornointeligente.com /

La comediante venezolana Verónica Gómez está más disociada que nunca y esto lo cuenta entre chistes. Su nuevo show unipersonal de stand up comedy «Disociada» ya está de gira por ciudades de Sudamérica y Europa, de las cuales espera llevarse risas a montón.

Mejor conocida como La Vero Gómez en el mundo del espectáculo, la marabina cuenta con una carrera multifacética digna de una Barbie. Quién no la conoce por ser una figura reconocida de la radio, con más de una década en La Mega , la conoce por su rol como comediante. Y quien no la ubica en estos espacios, quizás lo hace de otros ámbitos como el teatro o la ha visto animar eventos como conciertos o presentar otros como los Premios Pepsi Music. Incluso, puede ser por algunas polémicas en las que, sin querer, se ha visto involucrada, pues con Gómez hay de todo un poco.

Lo cierto es que por los próximos meses La Vero predominante será la que genera alegrías desde la tarima . Esto con una gira que ya está en marcha y que ha demostrado ser un espectáculo de calidad en varias ciudades de Venezuela. Además en otras como Santo Domingo (República Dominicana), Bogotá (Colombia), Buenos Aires (Argentina) y Montevideo (Uruguay).

Sembrando semillitas con comedia En «Disociada», Verónica afirma ofrecer su versión más personal a través de la comedia: » Es mi unipersonal favorito, del que me siento más orgullosa «. Quien la conoce, sabe a la perfección que su estilo se caracteriza por ser desenfadado, sin filtro y por estar muy lejos de la autocensura, algo que se podrá disfrutar de principio a fin en su show.

No es la primera vez que La Vero Gómez se presenta en el extranjero, ni tampoco ante públicos grandes . De hecho, ahora lo hace en un contexto beneficioso para los artistas venezolanos en general, quienes cuentan con el apoyo de la gran diáspora de compatriotas repartidos por el mundo.

Visitando países con gran presencia de coterráneos, la comediante espera «ir sembrando semillitas». Todo con la idea de enamorar al público, venezolano o no, a través de sus chistes. » Quiero que cada peso, bolívar, dólar o euro que la gente pagó valga la pena. Para que se lleven un buen recuerdo y pasen un buen rato «, comenta.

Hasta los momentos, considera que la apreciación del público ha sido totalmente positiva. » Es un show que si bien fue escrito por una venezolana, tiene un lenguaje universal para que el que vaya a verlo lo entienda . Me pasó en Colombia, fueron bastante colombianos y salieron contentos. Me dijeron que entendieron todo el show», dice La Vero Gómez.

Una presentación a la vez Aunque ya tiene cerca de 10 años haciendo stand up comedy, La Vero afirma que este «no es su lugar de confort» entre todas las cosas a las que se dedica. De hecho, recuerda sus primeros shows en El Banquito, evento que juntaba a varios comediantes, con sentimientos encontrados. » Yo veo esas presentaciones y me muero de la risa, pero por la pena «, explica.

Sin embargo, presentación a presentación se ha sentido más tranquila y cómoda a lo largo de los años. Algo que busca transmitir en su unipersonal plagado de historias sobre su vida.

«Sientes que hay una pana hablándote desde el escenario. Es un show muy sincero en el que cuento cosas muy, muy íntimas. Creo que esto es algo que me ha caracterizado por muchos años, lo hago sin pensarlo. Digo cosas que muchas mujeres no se atreven a decir «, afirma.

«Disociada» llegó al plano internacional luego de varias paradas en ciudades de Venezuela, en donde todas fue un éxito. La más importante de todas llevó a Verónica a su natal Maracaibo, en donde una gran multitud fue a verla al Teatro Baralt.

Allí, fue apenas la segunda persona y la primera mujer en ofrecer un espectáculo de comedia, solo por detrás de nada más y nada menos que Er Conde del Guacharo. » Fue un sueño hecho realidad «, comenta sobre la experiencia en la Tierra del Sol Amada.

«Fue retador porque no hay cultura de stand up comedy en Maracaibo. Fue bonito ir y enseñarle a la gente lo que es un unipersonal. Ver a la gente reírse a carcajadas fue súper satisfactorio «, comparte sobre su presentación en la ciudad que la vio nacer.

Con un material que ya pasó por el filtro de varias ciudades. Verónica dice sentirse confiada, pero también cree que los nervios no se pierden nunca. «Antes de salir al escenario me persigno mil veces para que todo salga bien», confiesa entre risas.

Las mujeres tienen lugar en la comedia Hoy la Vero conduce el programa » Fuera de Forma » a través de La Mega. Ahí comparte con uno de sus grandes allegados: el periodista deportivo Humberto Turinese. Como una fanática sin remedio del deporte, Gómez cree tener algo de la pasión característica de los atletas, algo que la ha hecho resaltar en áreas normalmente dominadas por hombres.

Aun con mucha carrera por delante, ya puede presumir de haber jugueteando con éxito en varios sectores del entretenimiento. » De los deportistas aprendo la disciplina y la constancia que necesitan las mujeres para abrir nuevos espacios en un mundo profesional tan copado de hombres como lo es la comedia. Así que esa competitividad viene de ahí también «, comenta.

Sobre el rol femenino en la comedia actual, Verónica está encantada de que cada vez el número de compañeras sea mayor. Allí, ella busca convertirse en un lugar seguro para las chicas que dan sus primeros pasos: » Trato de apadrinarlas, de conocerlas, de abrazarlas. Siempre intento aconsejarlas desde la humildad «.

De hecho, este apoyo no se limita a un apoyo moral, sino también a la posibilidad de demostrar su talento. La Vero Gómez es una de las mentes detrás de Perrock (La Castellana), un local de comida donde cada miércoles hay presentaciones de comediantes, tanto consagrados como principiantes. » Es un espacio que no solo sirve para que me presente yo, sino para cualquiera que quiera ir a probar material «, explica.

Un esperado regreso El pasado 11 de agosto regresó uno de los podcast/webshows más populares de Venezuela: De a Toque. Con más de 118.000 suscriptores en la plataforma Youtube, es un espacio donde La Vero Gómez conversa sin censura y sin tapujos con uno de sus más grandes amigos: el también comediante Gabriel «Gabo» Ruiz.

«La gente lo había esperado mucho y es algo que nos honra. Es halagador que la gente te pregunte ¿Cuándo van a volver? Lo más bonito de cuando uno hace comedia, más allá de hacer reír, es la gran cantidad de testimonios de personas que están dentro o fuera del país están pasando por malos momentos y te escriben que para decir que tú los acompañantes y los empujaste a seguir a través tu contenido», dice Gómez. El formato volvió por todo lo alto con una presentación en vivo grabada en Valencia, la cual ya tiene casi 80.000 visualizaciones en su canal.

Aunque la gira sigue en curso hasta octubre, Verónica tiene en mente un proyecto más, el de hacer un podcast en solitario. » Le he huído por miedo, si soy sincera. Siempre he sido de jugar en equipo, me gusta tener compañeros e intercambiar ideas «, comenta.

«El proyecto que quiero hacer no tiene nada que ver con las cosas que he hecho. Los podcast que me gustan son un poco más reflexivos y densos. Quizás me da miedo mostrar esa faceta que la gente desconoce de mi «, agrega la venezolana.

¿Dónde ver «Disociada» en sus fechas restantes?

Lima, Perú ※ 16/08/22

Santiago, Chile ※ 17/08/22

Ciudad de Panamá, Panamá ※ 03/09/22

Madrid, España ※ 27/09/22

Valencia, España ※ 01/10/22

Barcelona, España ※ 06/10/22

Tenerife, España ※ 07/10/22

