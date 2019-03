Tal día como hoy en 1970 The Beatles publica su penúltimo sencillo, Let It Be

Entornointeligente.com /

Primicias24.com- «Let It Be» es una canción de la banda británica de rock The Beatles y la más representativa del álbum homónimo junto con “Get Back” y “The Long and Winding Road”. Fue compuesta por Paul McCartney (aunque en los créditos viene firmada como Lennon/McCartney) y lanzada como sencillo en marzo de 1970. El sencillo alcanzó el número uno en los Estados Unidos y el número dos en el Reino Unido. También fue número uno en las listas de países como Australia, Noruega y Suiza.

“Let It Be” ocupa el puesto n.º 179 de “Las 1000 mejores canciones de siempre” de la revista Q Music, así como el n.º 20 de las “500 canciones más grandes de todos los tiempos” de la revista Rolling Stone.

El título de la portada del sencillo (que usaba las mismas fotos de cubierta que el álbum) decía: “An intimate bioscopic experience with THE BEATLES” (Una íntima experiencia bioscópica con THE BEATLES).

El sencillo originalmente salió a la venta el 6 de marzo de 1970, con la canción “You Know My Name (Look Up the Number)” en la cara B y con la producción de George Martin. La canción incluía orquestaciones y acompañamientos vocales dirigidos por McCartney, incluyendo la única contribución de Linda McCartney en una canción de los Beatles.

Estos añadidos se grabaron en la misma sesión en la que Harrison arregló el segundo solo de guitarra. La intención era que los dos solos sonaran juntos, pero esta idea fue eliminada de la parte final de la mezcla, y sólo el 30 de abril fue utilizada. La versión del sencillo se incluyó en la recopilación The Beatles/1967-1970 . En el sencillo original viene reflejada la duración de la canción en el álbum, 4:01, y no la del sencillo, 3:52, que es la que debería venir reflejada.

