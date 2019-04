PTC levert grote groep bachelors af

Entornointeligente.com / Foto: Stefano Tull PARAMARIBO – “Het was vanaf het begin best zwaar, omdat ik altijd heb gewerkt én gestudeerd. Het was alles behalve gemakkelijk.” Dit zegt een verheugde Abigail Josafath-Biswana. Zij is één van de zeven best geslaagde bachelors uit een groep van 65 studenten die het Polytechnic College (PTC) heeft afgeleverd in deze periode. In totaal zestig personen, onder wie twee masterstudenten, mochten vrijdag hun diploma in ontvangst nemen in het PTC-gebouw te Saron aan de Slangenhoutstraat. De overigen hebben hun diploma eerder ontvangen, omdat ze moesten vertrekken naar het buitenland voor verdere studie. Josafath-Biswana heeft haar studie binnen de officieel gestelde periode van vijf jaar afgerond.Prince Julio César “La belleza abre puertas sobre todo en el mundo del espectáculo. Nunca he sido un proxeneta”

Ze benadrukt dat dit resultaat onmogelijk zou zijn zonder de ondersteuning van een aantal steunpilaren. Met name haar moeder en wederhelft hebben daarbij een belangrijke rol gespeeld. Josafath-Biswana: "Ik wilde het beste uit mezelf halen en dat heb ik bewezen." Orpa Jackson heeft de studie in vier jaar afgerond. Een goede planning en doorzettingsvermogen zijn de belangrijkste factoren geweest voor haar. Het grootste deel van de dag besteedde zij aan werk en studie, toch heeft Jackson een goede balans kunnen vinden tussen het zakelijke en tijd voor vrienden en familie.

Robby Holband, directeur van het PTC, zegt dat het slagingspercentage nog niet is wat het wezen moet. Jaarlijks slaagt volgens hem ongeveer 20 procent van de studenten die instromen. "We zijn daar absoluut niet tevreden over en we werken heel hard om het rendement hoger te krijgen", aldus de directeur. Holband zegt dat het slechte slagingspercentage te wijten is aan een aantal uitdagingen. Hij noemt als voorbeeld het feit dat de school voor een belangrijk deel een avondopleiding is en de meeste studenten ook werken.

Daarnaast is zijns inziens de verspreiding van PTC ook een tegenvaller. "Ik denk dat wanneer we ons eigen complex hebben, waar alles bij elkaar is, we de studenten beter zullen monitoren en begeleiden. Dan denk ik wat we een hoger slagingspercentage zullen behalen.".

Más información

