Tacna: organizan actividades para promover la lactancia materna exclusiva en la región

El presidente del Comité de Lactancia Materna, Julio Aguilar Vilca, manifestó que la leche materna es el alimento principal para el crecimiento y desarrollo de los niños y niñas, ya que contribuye a la reducción de casos de desnutrición crónica y mortalidad infantil. » Si el bebé no recibe la leche materna, esta propenso a sufrir múltiples enfermedades como infecciones respiratoria, urinaria y digestivos, que podrían complicarse con neumonía deshidratación así como ser propensos a enfermedades neoplásicas. El calostro destaca por su alto contenido de proteínas que fortalece el sistema inmune , la leche progresivamente va cambiando a tener más grasa para ayudar en el crecimiento y desarrollo del neonato, en su desarrollo cerebral», expresó. Actividades Durante este mes, se desarrollarán conversatorios semanales a la comunidad ; con profesionales especializados en temas de lactancia materna, cuidados del menor y gestación. También se realizarán cursos de capacitación al personal de salud, encuentro de madres gestantes , talleres de capacitación y socialización presenciales en los consultorios externos del hospital en temas como la lactancia materna, apego seguro, nutrición y cuidados del menor. En la segunda y tercera semana del mes, se brindará c harlas informativas sobre los beneficios de la lactancia materna exclusiva a las madres hospitalizadas, así mismo se llevará a cabo el concurso «Bebé Mamoncito», en el cual se evalúa la correcta práctica de lactancia. Las actividades culminarán con una caminata regional que se realizará en coordinación con la Dirección Regional de Salud, el cual contará con la participación de la comunidad en general, personal de la salud y autoridades de las ipress públicas y privadas. El médico Julio Aguilar afirmó que e n 2021 disminuyó el porcentaje de la práctica de lactancia materna exclusiva , llegando a 50 %. «Las estadísticas no son alentadoras, en los últimos 10 años ha estado variando entre 68 %, 65 % y 47 % en el peor de los años, en 2020 fue 68 % pero en 2021 tenemos 52 %. Vemos con preocupación que las mamás optan por fórmulas lácteas que muchos farmacias ofertan y no hay un control a ese nivel», dijo. Entre las causas de no cumplir con la lactancia exclusiva, se encuentra el temor de las madres de subir de peso. «Piensan que deben comer más para dar de lactar, pero no es así, la alimentación debe ser normal, incluso la lactancia ayuda a disminuir de peso», aseveró. Cabe indicar que la proporción de menores de 6 meses con lactancia materna exclusiva en la región Tacna se dio de la siguiente manera: en 2011 se tuvo 62 %, 76.6 % en 2012, 65.1 % en 2013, 66.4 % en 2014, 61.2 % en 2015, 57.6 % en 2016, 66 % en 2017, 75.9 % en 2018, 59 % en 2019, 68.9 % en 2020. Mientras que a escala nacional el promedio es de 6 de cada 10 madres dan de lactar a sus infantes. Más en Andina: ?? Más de 400 millones de soles invertirá el Seguro Social de Salud ( @EsSaludPeru ) en la construcción de un hospital de alta complejidad en la ciudad de Arequipa. https://t.co/wp99P1gvOG pic.twitter.com/2l2B6VYU71

Publicado: 5/8/2022

