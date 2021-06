Taboe rond kindermisbruik en -mishandeling doorbreken

Jeugdpsycholoog Juljo Cruden zegt dat het nu echt tijd is om bewustwording te creëren en de taboe rond kindermisbruik en -mishandeling te doorbreken. Tijdens de webinar van Social and Mental Health Advocacy Foundation Suriname riep hij op de verantwoordelijkheden van deze wandaden die op de schouders van de slachtoffers worden gelegd te verlichten.

Zowel hij als Meriam Irving-May, kinder- en jeugdpsycholoog en verbonden aan de Vanguard College, gebruikte het laatste ‘Violence against Children’-onderzoek uit 2017 als leidraad. Irving-May stond stil bij misvattingen over seksueel gebruik in de maatschappij, omdat die ervoor zorgen dat de aanpak van geweld tegen kinderen moeizaam verloopt.

“Gelukkig merken wij dat alle moeders en ouders die zijn geïnterviewd seksueel misbruik afkeuren. Maar daarentegen hebben veel Surinaamse moeders opvattingen dat meisjes zelf aanleiding geven tot seksueel misbruik door bijvoorbeeld aanstootgevende kleding aan te trekken.” Irving-May is het daar totaal niet mee eens. “Het is de dader en alleen de dader bij wie de schuld van het misbruik ligt”, benadrukt ze.

Zorgwekkend noemt ze de wereldwijde trend dat er een toename is van seksueel misbruik online. De stijging wordt toegeschreven aan de Covid-19-pandemie. “De online aanwezigheid van zowel kinderen als volwassen is exponentieel toegenomen, maar het schort nog aan het besef welke risico’s en gevaren er daardoor zijn. Er is geen online monitoring omdat volwassenen een huishouding hebben, aan het overleven zijn in deze moeilijke tijden en digitaal niet zo sterk zijn als de kinderen.”

