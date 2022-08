Szafnauer supo de la partida Alonso por la nota de prensa de Aston Martin

Entornointeligente.com /

Hungría. El director del equipo Alpine de Fórmula Uno, Otmar Szafnauer, ha revelado este martes que se enteró de que el español Fernando Alonso dejará el equipo al final de la presente temporada cuando vio el comunicado de prensa de Aston Martin anunciando el fichaje el lunes por la mañana.

Szafnauer reveló también que las dos partes estaban «muy, muy cerca» de cerrar un acuerdo, lo que hace que el acuerdo multianual del español con Aston Martin sea aún más sorprendente para él.

«Estaba muy seguro entonces de que Fernando continuaría con nosotros, y eso se dijo con integridad y honestidad. Es exactamente lo que creía en ese momento… Estuvimos en conversaciones con Fernando durante bastante tiempo y estuvimos muy, muy cerca de finalizar el acuerdo», dijo Szafnauer.

Par de puntos menores pendientes «Sólo había un par de puntos menores pendientes. Él dijo que su abogado se pondría en contacto con nosotros y yo creía que era así. Y antes de que se fuera, le confirmé que íbamos a firmar pronto y me dijo: ‘sí, no te preocupes, no he firmado con nadie más, seguiremos con esto en los próximos días’», agregó según la web oficial del Mundial.

Y continuó: «Y a la mañana siguiente me desperté también… bueno, en realidad me desperté antes del comunicado, pero a la mañana siguiente vi el comunicado de Aston (Martin). Estábamos muy, muy cerca, con lo que yo pensaba que era un contrato justo por ambas partes y Fernando también, pero parece que después decidió hacer otra cosa».

«Es la primera confirmación que tengo…» A la pregunta de si el comunicado de prensa de Aston Martin era la primera noticia que tenía sobre la salida de Alonso del equipo, Szafnauer dijo: «Es la primera confirmación que tengo. Obviamente, cuando estamos en el ‘paddock’ hay todo tipo de rumores y yo había oído un rumor de que Aston estaba interesado».

«Y una vez que se sabe que están interesados, es probable que haya habido discusiones y hay algunos otros indicios de que hubo discusiones, como salir de la misma autocaravana a la misma hora que yo vi», añadió.

«Pero yo estaba seguro de que incluso con las discusiones no hay nada malo en explorar y que estábamos muy cerca. Así que sí, la primera confirmación que tuve fue el comunicado de prensa. Hice la pregunta, pero me dijeron ‘no, no he firmado nada’. Así que me sorprendió un poco», confesó.

Este mismo martes Alpine ha anunciado que el sustituto de Fernando Alonso a partir de la próxima temporada será el australiano Oscar Piastri.

Efe deportes

LINK ORIGINAL: Soynuevaprensadigital

Entornointeligente.com