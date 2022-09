Sylvester Stallone se habría reconciliado con Jennifer Flavin

Entornointeligente.com /

Sylvester Stallone ha sorprendido a sus seguidores, quienes no han dejado de preguntarse si él y su esposa Jennifer Flavin, de la que está separado, han vuelto a encender la llama del amor -y han congelado su inminente divorcio- después de que publicara un par de imágenes en su cuenta de Instagram .

La estrella de ‘Rocky’ compartió dos fotos en las redes sociales en las que se le ve junto a Jennifer tomados de la mano durante un romántico paseo y; otra de él con sus esposa y sus tres hijas en edad escolar sonriendo a la cámara.

El mes pasado, Jennifer solicitó el divorcio de Sylvester después de 25 años de matrimonio y acusó a su marido de ocultar y vender sus bienes matrimoniales. Por su parte, Stallone aceptó que su matrimonio estaba «irremediablemente roto» y negó haber hecho algo malo con los bienes comunes en un comunicado oficial.

En los documentos, Sly negó las acusaciones de su esposa de que «se dedicó a la disipación intencional, el agotamiento y / o el despilfarro de los activos maritales que ha tenido un impacto económico adverso en el patrimonio conyugal», informó la revista People.

La noticia del divorcio de Sylvester y Flavin -ex modelo y tercera esposa de Stallone- tras 25 años de matrimonio, ha conmocionado a Hollywood, pues la pareja era considerada como una de las más sólidas del mundo del cine.

