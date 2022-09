Swiatek resurge ante Sabalenka y jugará la final con Jabeur

Entornointeligente.com /

Nueva York.- La polaca Iga Swiatek exhibió este jueves los galones de la número uno del mundo y remontó un set y una rotura de desventaja en el tercer parcial para imponerse a la bielorrusa Aryna Sabalenka por 3-6, 6-1 y 6-4 y volar a la final del Abierto de Estados Unidos, en la que se enfrentará a la tunecina Ons Jabeur .

A sus 21 años, Swiatek peleará este sábado por el tercer título Grand Slam de su carrera, después de conquistar una doble corona en el Roland Garros.

Iga Swiatek rallies to reach the #USOpen final! pic.twitter.com/5Wx9rrjqhV

— US Open Tennis (@usopen) September 9, 2022 La jugadora polaca, primera de su país en alcanzar una final en Flushing Meadows, necesitó dos horas y once minutos para tumbar a Sabalenka, que se paró en las semifinales de Nueva York por segundo año consecutivo.

Swiatek lleva ya veinte victorias en los ‘grandes’ este año y acumula 56 triunfos en la temporada, con la posibilidad de igualar este sábado los 57 triunfos de la australiana Ashleigh Barty en 2019.

Se medirá con Ons Jabeur, verdugo de la francesa Caroline García en semifinales, en un partido en el que se enfrentan la número uno del mundo y la futura número dos.

We have a Top-5 matchup for the women's title! pic.twitter.com/l9iVzUOw8g

— US Open Tennis (@usopen) September 9, 2022 De hecho, con la eliminación de Sabalenka, Jabeur ganará tres posiciones en el ránking a partir de este lunes y pasará de la quinta a la segunda plaza.

Hay equilibrio en los precedentes entre Swiatek y Jabeur, con la polaca que le ganó este año en la final de Roma y en Washington 2019, y la tunecina que triunfó en Wimbledon y Cincinnati 2021.

EFE/Unión Radio

LINK ORIGINAL: Union Radio

Entornointeligente.com