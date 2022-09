SVIAA: Productores de maíz deben recibir al menos 30% del ingreso total del sector

Entornointeligente.com /

El presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Afines -SVIAA-, Saúl Elías López, estima que los productores de maíz están en su legítimo derecho de aspirar un mejor pago por la venta de sus mercancías a la agroindustria.

El precio «que actualmente se quiere fijar no es lo adecuado, ya que no podemos compararnos con las condiciones de otros países, porque aquí no hay crédito o estímulo al sector y ese precio de 0,36 centavos de dólar por kilo, que se ha propuesto, ni siquiera representa el 30% del precio del producto final. En todos los países se habla de un 45% hasta 60% de pago en este rubro a los primarios».

El dirigente gremial estimó, en nota de prensa, que el precio mínimo por kilo de maíz debiera estar entre 0,42 a 0,45 dólares. «No hay forma de que los productores puedan realmente invertir o reinvertir en nuevas maquinarias. Este año, los costos de producción también subieron y es muy difícil, sin financiamiento, crecer como empresa».

Añadió que «en la actualidad, un kilo de harina de maíz precocida en los anaqueles está en 1,1 y 1,2 dólares. Proponemos que al productor primario se le pague el 30% de ese precio, porque el mayor riesgo en esta cadena recae en él, ya que no cuenta con financiamiento de la banca o de entidades gubernamentales. En la actualidad, no hay préstamos para la recapitalización de las actividades en el campo. Por ello es necesario que aumente el margen de rentabilidad para los productores».

López informó que recientemente hubo un precedente «bastante favorable y positivo con los cañicultores y la comercialización de la caña de azúcar, donde se llegó a un acuerdo con la empresa privada y hoy en día del costo del kilo de este producto, 60% se paga a los productores de este rubro».

– Barrera arancelaria para el maíz –

El presidente de la SVIAA ve como muy positiva la reanudación de relaciones comerciales entre Venezuela y Colombia aun cuando advirtió que «en este instante importar maíz desde el vecino país sería pernicioso para los productores nacionales que ya están cosechando o que van a sembrar en noviembre. Proponemos un tipo de barrera arancelaria temporal, como se hace en otras naciones, para fomentar el trabajo y la rentabilidad de los venezolanos. Todo es cuestión de planificación , desde la siembra, el almacenamiento del producto, la venta en el país y la futura exportación».

En relación con la superficie de siembra prevista para esta temporada, el ingeniero Saúl López proyectó que en 2022 «habrá 255.000 hectáreas de maíz, más de 30% de crecimiento en superficie en relación con el año pasado. El rendimiento en 2021 fue de 4,2 toneladas, es decir 4200 kilos por hectárea y este año pudiéramos estar hablando de un promedio nacional que esté cercano a las 5 toneladas. El sector privado fue factor fundamental en este proceso, ya que con músculo propio financió sus actividades».

Banca y Negocios

LINK ORIGINAL: Confirmado

Entornointeligente.com