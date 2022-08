Sutil niega que exista un clima propicio para los negocios en Chile: «No sacamos nada con tener buen diálogo»

Entornointeligente.com /

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil , se refirió al ambiente para impulsar negocios que actualmente existe en Chile, en medio de la incertidumbre que genera el proceso constituyente -y la proximidad del Plebiscito de salida-, a lo que se suma el desborde inflacionario.

Lo anterior, a propósito de los dichos de la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza, quien descartó, en entrevista con Tele13 Radio, que exista un clima anti negocios al señalar que las medidas que se están implementando son graduales.

«La reforma tributaria tiene gradualidad, no empiezan a aumentar los impuestos ahora, recién la primera recaudación importante es en 2024», dijo la economista.

Con todo, el líder del gran empresariado señaló esta mañana «yo lo veo distinto, porque lo veo como contraparte» . En conversación con el mismo medio, Sutil indicó que «hay una generación joven, que piensa que el sector productivo, porque ya no estamos hablando del empresario, estamos hablando de sectores productivos, estamos hablando de las empresas, de los problemas del día a día no se resuelven. Es inentendible».

«Yo estoy en el mundo empresarial desde el retorno a la democracia, y nunca me había pasado que tener tanta preocupación de empresarios medios, o grandes, o chicos, que no tienen la posibilidad de interactuar con el Estado» , acotó.

Tras ello, el titular de la CPC explicó «cuando nosotros hablamos permanentemente de la importancia de lo público-privado, bueno la importancia de lo público privado es cómo trabajamos en mejorar las relaciones, cómo manejamos que haya más y mejores inversiones, cómo preocuparnos de que haya más y mejor empelo, cómo nos preocupamos de reunirnos más y más veces, para tratar de hacer mejor las cosas, concordarlas. Bueno, si eso no sucede regularmente, es difícil que las cosas pasen bien».

«Yo, por supuesto que tengo buen diálogo, me reciben permanentemente, pero no sacamos nada con que yo tenga buen diálogo y que a mí me reciban permanentemente» , zanjó.

En esa línea, mencionó que «lo que se necesita es que los gobernadores, los municipios, la subsecretaría, los jefes de servicio, los servicios ambientales, el Ministerio de Salud, donde ahí también hay algunos problemas. Esos tiene que interactuar con los proveedores, con la ciudadanía, con las empresas, con las pymes para buscar más y mejores oportunidades, más y mejores caminos».

Junto con ello, Sutil manifestó que existe una generación que no es consciente de aquello. Al respecto, expuso «qué duda cabe, imagínate la visión que puede tener el subsecretario Ahumada», quien en un principio manifestó su intención de revisar los tratados internacionales que Chile mantiene vigente.

«Decir que, por ejemplo, los tratados internacionales no son un buen camino para hacer un desarrollo, o decir que el TPP-11 no es deseable, cuando perdemos mercados, especialmente Japón y no están ganando esos mercados Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Perú. Claro, yo creo que es incorrecto, o muchas posiciones que a mí me parecen que no son las adecuadas, porque acá la única manera de poder construir es a a través del diálogo público-privado» , concluyó. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

