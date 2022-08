Sutil discrepa con subsecretario Ahumada y le atribuye visión generacional «incorrecta» sobre beneficios de TLC y TPP-11

Entornointeligente.com /

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, refutó los dichos del subsecretario de Relaciones Económicas, José Miguel Ahumada , respecto a que los beneficios de suscribir el TPP-11 para Chile serían «marginales» .

El máximo representante de los grandes empresarios indicó que esa es una visión generacional equivocada y que Chile está perdiendo mercados por no ratificar ese acuerdo.

Sutil, en entrevista con Tele13 Radio, indicó que » decir que los tratados internacionales no es un buen camino para hacer un desarrollo o que decir el TPP11 no es deseable, cuando perdemos mercados especialmente Japón y nos están ganando esos mercados Australia, Nueva Zelanda y Perú, creo que es incorrecto».

Planteó que la única manera de poder construir y avanzar al desarrollo es a través del diálogo público y privado. Lamentó que exista -según cree- un clima anti negocios: «Hay una realidad indesmentible, hay una generación joven que piensa eso del sector productivo».

Explicó que » la visión que puede tener el subsecretario Ahumada, después de 40 años en que Chile se ha desarrollado producto de los acuerdos internacionales, que eso ha traído niveles de inversión y posibilidad de derrotar la pobreza, que se generó una clase media fuerte y se mejoró la condición de vida; eso los que tenemos más de 50 años lo tenemos claro».

¿Estanflación? Sutil también se refirió al debate sobre si estamos viviendo un proceso de estanflación económica. Sostuvo que el año 2023 las mejores estimaciones hablan de 6% de inflación.

«Eso es un hecho indesmentible y por otro lado, las propias proyecciones de economistas y el Banco Central hablan que Chile va a caer y no va a crecer con tremendo impacto en empleo y economía, entre -0,5% y -1,5% y en eso Roberto Zahler tiene toda la razón, se llama estanflación».

Agregó que, por lo tanto, «toda autoridad debe reconocer ese riesgo. Puede ser que en este momento no lo estemos técnicamente, pero lo más grave es que nosotros tenemos que volver a poner en marcha el país que está detenido por incertidumbre política, malos manejos de la autoridad; y extremadas posiciones de sectores políticos con falta de acuerdos».

Afirmó que «tenemos que volver a ser pragmáticos. Mientras no haya inversiones y un horizonte de gobernabilidad de largo plazo, las personas no van a invertir, y las personas son las que forman las empresas; mientras no tengamos la confianza el país no va a estar en marcha».

