Entornointeligente.com /

Florencia Leymonie y Martín Soffia, en conferencia de prensa en SUTEl (archivo, junio de 2022).

Foto: Ernesto Ryan

Sutel realizará paros parciales durante dos semanas en rechazo a la gestión del directorio de Antel Publicado el 31 de agosto de 2022 Conflictos laborales 2 minutos de lectura «Se está implosionando la empresa desde adentro y comprometiendo la calidad de los servicios», afirmó la secretaria general del sindicato, Florencia Leymonié. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes En conflicto, el Sindicato Único de las Telecomunicaciones (Sutel) programó dos semanas de protestas en rechazo a la gestión del directorio de Antel. Para Sutel, «se está implosionando la empresa desde adentro y comprometiendo la calidad de los servicios». Las medidas sindicales, que incluirán paros parciales y «distorsivos» en distintos sectores de la empresa estatal, comenzarán el próximo viernes y terminarán el 15 de setiembre, en simultáneo al paro general nacional convocado por el PIT-CNT .

Hay dos reclamos, uno general y otro particular. En diálogo con la diaria , Florencia Leymonié, secretaria general de Sutel, expresó que, en términos generales, hay preocupación por la cantidad de profesionales que han abandonado la empresa pública sin que «esta administración haya hecho nada por retenerlos». Afirmó que se trata de un número de profesionales «considerable, no anecdótico».

Señaló que recientemente Antel abrió llamados para que ingresen más funcionarios, pero advirtió que son «absolutamente insuficientes» en comparación con la cantidad de vacantes que no se han repuesto en la empresa estatal desde la entrada en vigencia del decreto de austeridad fiscal . La normativa restringe a un tercio la renovación de las vacantes que se generen en la administración pública.

En tal sentido, comentó que desde 2020 se han generado 1.000 vacantes en Antel, «y este año sólo va a haber 140 ingresos», lo cual «ni siquiera llega al tercio que está establecido en la norma». Además, dijo que estiman que el próximo año «un volumen importante de gente» accederá a la jubilación, algo que reduciría aún más la plantilla de la empresa. «El tema es que no son jubilaciones en sectores con una perspectiva de automatización inmediata. Estamos hablando de cuadrillas y áreas operativas», añadió.

«Hay un sinfín de elementos que hacen a la estructura de Antel que contribuyen al deterioro de la empresa pública. Se está implosionando la empresa desde adentro y comprometiendo la calidad de los servicios», expresó Leymonié. Mencionó que si bien existe diálogo entre el sindicato y el directorio de Antel, «las respuestas son insuficientes».

En cuanto al reclamo particular, Sutel rechaza las modificaciones que se plantean a la vigente ley de medios en el marco de la discusión del proyecto de Rendición de Cuentas. Específicamente, los trabajadores cuestionan la sustitución del artículo 56 que impide a los cableoperadores brindar servicios de internet y que, en caso de cambiarse, representaría una mayor competencia para Antel.

Acerca de la modificación del artículo 56, ya aprobada en la Cámara de Diputados, Leymonié afirmó: «Nosotros la confrontamos porque hoy es el negocio fundamental de Antel: 40% de sus ganancias radican justamente en los servicios de internet en el hogar. Con eso se lesiona, se perfora el patrimonio de todos los uruguayos y las uruguayas».

Semanas atrás, en una entrevista con En perspectiva , el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, había respondido algunos de estos cuestionamientos de Sutel . A su criterio, en el sindicato «están defendiendo algo que no existe en el mundo, no hay un país que tenga un [solo] operador de servicios de banda ancha y de internet y que no haya la posibilidad de un mínimo de competencia».

«Tenemos que verlo desde el punto de vista de darle el servicio a la gente; si uno es monopolio y sube las tarifas, tiene una ganancia», reflexionó en aquella oportunidad. A su entender, es algo positivo que se pueda «competir también en precios». Gurméndez criticó, además, que algunos actores anuncien el «apocalipsis de Antel».

Por estos y otros motivos, Sutel hará paros parciales durante los próximos 15 días. No son paros de carácter sorpresivo. El viernes 2 los trabajadores detendrán por tres horas el funcionamiento del centro logístico de Montevideo, «de donde sale el suministro de material para el conjunto de actividades de Antel, como materiales para las cuadrillas o equipos para las oficinas comerciales», explicó Leymonié. Las medidas sindicales continuarán el lunes y el martes en otros sectores de Antel. El miércoles 5 habrá paro parcial en el área de ventas y el jueves 6 en el data center .

«Tenemos un cronograma previsto que va a concluir el 15 de setiembre en el paro convocado por el PIT-CNT. Van a encontrarnos en las puertas de los locales comerciales, volanteando e informando a la población, incluso en la propia Torre de las Telecomunicaciones», señaló la dirigente sindical.

¿Te interesa el trabajo? Suscribite y recibí el newsletter de Trabajo en tu email. Suscribite ¿Ya tenés cuenta?

Ingresá Suscribite o ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito

Suscribite para guardar este artículo para leer después

Suscribite ¿Ya tenés suscripción?

Ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito Suscribite para guardar este artículo para leer después Suscribite ¿Ya tenés suscripción? Ingresá Temas en este artículo ANTEL Sutel Ley de medios Internet Comentar este artículo Comentar Suscribite para comentar ¿Ya tenés suscripción? Ingresá

LINK ORIGINAL: La Diaria

Entornointeligente.com