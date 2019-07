¡Susto! A Vanessa Senior se le cayó el mundo encima al publicar una foto

Entornointeligente.com /

La reconocida influencer, humorista, actriz y cantante venezolana, Vanessa Senior, volvió a convertirse en el centro de la polémica tras publicar en su cuenta en la red social Instagram una atrevida fotografía en la que deja lucir su nueva figura. “Quería saber qué era eso de calentar las redes”, escribió Senior en el post.

“Quería saber qué era eso de Calentar las redes …es que todo el mundo lo hace y yo no sé qué pasa con mis temperaturas”, expresó Senior, quien remató la publicación con un sarcástico “ya me van a criticar el filtrico”.

La influencer recibió 25 mil likes y múltiples comentarios por la imagen en la que luce su nueva figura. Y es que hace poco, Senior también se unió al reto de los 10 años, y publicó su antes y después tras someterse a una manga gástrica.

ACÁ TODO:

View this post on Instagram Quería saber que era eso de “Calentar las redes” …. es que todo el mundo lo hace y yo no se que pasa con mis temperaturas. . . Ya me van a criticar el filtrico. Vergacion. . . #VayaADormir #CalientemeLaCosa #AvisemeSiFunciona #OjalaQueMePubliqueLaHolaDeEspaña #MeVolviADesviarDelTema #YSeCallan

A post shared by Vanessa Senior (@vanessasenior) on Jul 26, 2019 at 6:35pm PDT

View this post on Instagram Si no me opero con @drguillermoborjas esta foto solo seria con el traje de baño rojo. . . Me dejé de tonterias y me hice la manda gástrica, hoy tengo un año y un mes de operada. La foto me la hizo @layndi66 hace dos dias. Y tengo un año y un mes que mas nunca dije las siguientes frases “Marica si me como eso engordo!” “Pana parezco una bola” “Matica engorde 5 kilos en este fin” “No chama yo ceno ensaladita pa comer ligero que si no engordo” “No me entra el pantalon” . . ME OLVIDE DE ESA PENDEJERA. Saben cuanto tiempo perdi? Pues por mi ritmo de vida yo sinceramente les cuento que soy FELIZ de haberme operado con @drguillermoborjas los resultados después de un año sin Magníficos. . . Ahora hago los ejercicios que me manda @keylifranco y entonces una cosa ayuda a la otra. . . OJO! Yo no ando comiendo porquerias en todos lados, simplemente que ya no me preocupo por perder la calma porque de igual manera respeto el tamaño de mi estomago, NO PASO HAMBRE, NO ESTOY DESNUTRIDA Y NO ME MUERO POR COMER 5 PLATOS PARA EXPLOTAR EL PANTALON. . . #Bariatrica #MangaGastrica #Obesidad #Gordura #Adelgazar #YAlQueNoLeGusteLaComparativaQueSeVaya #GuillermoBorjas #Ysecallan

A post shared by Vanessa Senior (@vanessasenior) on Jul 26, 2019 at 5:47am PDT

NADYALH

LINK ORIGINAL: Confirmado

Entornointeligente.com