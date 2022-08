Suspensas ordens de prisão e de extradição contra negociadores do ELN

Entornointeligente.com /

O Presidente colombiano, Gustavo Petro, anunciou hoje a suspensão das ordens de prisão e de extradição contra os negociadores dos guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional (ELN) que estão em Cuba para iniciar diálogos de paz.

«Quero anunciar que por decreto, assinado ontem [sexta-feira], autorizei o restabelecimento dos protocolos, permitindo novamente negociadores» e que «possam reconectar-se com a sua organização, suspendendo ordens de prisão» e de extradição a esses negociadores para que «comece um diálogo com o Exército de Libertação Nacional», disse o chefe de Estado colombiano.

Acrescentou ainda que o que se pretende é «tentar construir o caminho, oxalá rápido e expedito, onde esta organização deixe de ser uma guerrilha insurgente na Colômbia».

As negociações do Governo colombiano com o ELN começaram em 2017 em Quito, durante o executivo de Juan Manuel Santos, e em 2018 foram transferidas para Havana, onde se encontram os principais dirigentes da guerrilha, apesar de durante a liderança do então presidente Iván Duque estas tenham ficado paralisadas definitivamente.

Gustavo Petro sublinhou que, com a resolução para suspender as ordens de prisão e de extradição, «começa uma nova possibilidade de processo de paz na Colômbia», fazendo votos que «traga em concreto a diminuição da violência».

Em 18 de agosto, o ELN anunciou a libertação de seis membros das forças de segurança, a anteceder as negociações de paz com o governo do novo Presidente colombiano.

A libertação dos seis homens foi um «gesto humanitário unilateral» que reconhece os esforços do governo colombiano para facilitar o regresso do diálogo, segundo uma declaração do ELN, recebida pela AP.

LINK ORIGINAL: iOnline

Entornointeligente.com