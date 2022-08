Suspendieron a un jugador de los Springboks por un peligroso tackle en el Rugby Championship (VIDEO)

Entornointeligente.com /

Kurt-Lee Arendse chocó a Beauden Barrett cuando el neozelandés saltó en busca de la pelota en el duelo de Nueva Zelanda y Sudáfrica. Las imágenes de la dura infracción.

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! Por infobae.com

El extremo de los Springboks, Kurt-Lee Arendse , recibió una suspensión de cuatro semanas luego de recibir una tarjeta roja en la victoria de su equipo por 26-10 sobre los All Blacks en el partido correspondiente a la primera jornada del Rugby Championship. El jugador fue notificado por las autoridades que regulan el torneo luego de chocar en el aire con Beauden Barrett de Nueva Zelanda en el minuto 74.

El sudafricano de 26 años, quien anotó un try y tuvo una actuación impresionante, quedó en el suelo después del impacto pero eso no impidió que el árbitro australiano Angus Gardner decidiera expulsarlo del encuentro mientras era atendido por los médicos. Arendse compareció el lunes ante un comité de revisión de juego sucio de Sanzaar , donde fue declarado culpable de contravenir la Ley 9.17: un jugador no debe cargar, tirar, empujar o agarrar a un oponente cuyos pies no tocan el suelo .

La decisión final fue suspender a Kurt-Lee de todas las competencias hasta el 17 de septiembre inclusive . Esto significa que se perderá los próximos cuatro enfrentamientos de Sudáfrica en el Rugby Championship. El comité que tomó la determinación estaba encabezado por Michael Heron (presidente), Stefan Terblanche y John Langford.

El peligroso tackle de Arendse sobre Barrett que culminó con cuatro semanas de suspensión

Después de la investigación correspondiente, Heron dictaminó lo siguiente: «Habiendo realizado una revisión detallada de toda la evidencia disponible, incluidos todos los ángulos de la cámara y evidencia adicional, incluso del jugador y las presentaciones de su representante legal, Attie Heyns, el comité de revisión de juego sucio confirmó la tarjeta roja en virtud de la Ley 9.17? .

«Con respecto a la sanción, se consideró que el acto fue imprudente, altamente peligroso y tuvo un impacto considerable en el jugador víctima . El comité aceptó que no fue deliberado y después de considerar todos los factores relevantes decidió que el juego sucio merecía una sanción», agregó el comunicado oficial. Además se especificó que el castigo inicial iba a ser de 8 semanas pero ante el presentismo del jugador sudafricano a la hora de declarar, se redujo a la mitad.

«Teniendo en cuenta los factores atenuantes, incluido el historial judicial limpio del jugador y su aceptación de la culpabilidad en la primera oportunidad disponible, el comité de revisión de juego sucio redujo la suspensión a 4 semanas» , concluyó.

Arendse se perderá el partido del sábado contra Nueva Zelanda en Johannesburgo, así como los juegos contra Australia en Adelaide (27 de agosto) y Sydney (3 de septiembre) y Argentina en Buenos Aires (17 de septiembre). Solo será elegible para el partido final del Campeonato de Rugby contra Los Pumas en Durban el 24 de septiembre.

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com