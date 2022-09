Suspendido encuentro de diputados de Colombia y Venezuela en la frontera

Entornointeligente.com /

24 Sep, 2022 | Caracas. El encuentro anunciado para este domingo entre parlamentarios de Venezuela y Colombia, previo a la reapertura de la frontera común el próximo lunes, fue suspendido, actualizado este viernes la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) venezolana. La oficina de prensa de AN no ofreció detalles sobre los motivos de la cancelación del encuentro, que iba a tener lugar entre el estado Táchira y la localidad de Cúcuta, departamento de Norte de Santander, según anunció el martes el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, reseñó EFE y El Universal. «Hemos acordado ambos parlamentos, el Congreso de la República de Colombia y la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sosteniendo un encuentro binacional en la frontera entre el estado Táchira y la localidad de Cúcuta, de Colombia, donde nos encontraremos», dijo entonces el diputado en declaración a los medios. Rodríguez agregó que a esa cita iba a acudir la junta directiva de la AN, acompañado de diputados de las zonas fronterizas de los estados Táchira, Zulia, Apure y Amazonas, que esperaban encontrarse con una representación de características similares por parte de la legislación colombiana. El próximo lunes está prevista la reapertura de la frontera, que lleva siete años cerrada al paso de vehículos por desavenencias entre los Gobiernos de ambas naciones. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, asistirá al acto de reapertura, aunque todavía no se sabe si se reunirá allí con su homólogo Nicolás Maduro, que no ha confirmado su asistencia.

