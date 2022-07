Suspendidas hasta el otro año citas cardiológicas en el HVS

Entornointeligente.com /

Debido al bajo número de especialistas para atender las consultas de cardiología en el Hospital Victorino Santaella, desde hace aproximadamente un mes, suspendieron la entregan de citas hasta el próximo año.

Genesis Fuente, señaló que realizó una cola desde la 1:00 am hasta las 7:00 am, para tratar de obtener una cita sin tener éxito. «La molestia para todos los pacientes es que desde hace un mes que no están entregando citas y no han colocado ningún afiche para informar. Parece que a nadie le duela las calamidades que debemos pasar en esa cola».

Otro usuario, dijo que «apenas vamos por la mitad del año y tenemos que esperar quien sabe hasta que fecha del año que viene para poder obtener una consulta, sin importar la condición y la urgencia que tengamos. Obviamente mientras no tengamos para pagar un privado nos vemos forzados a esperar y correr el riesgo de que nuestra salud empeore, ya que los demás centros nos siguen remitiendo al HVS».

Una fuente ligada al nosocomio indicó que la decisión se tomó debido a que los pocos especialistas ya están saturados de pacientes por el resto del año y que la situación pudiera cambiar si añaden a más cardiólogos. EF/rp Foto: Yuliettsha Molina

