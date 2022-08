Suspenden grabación de nueva serie de Natalie Portman por extorsión

Entornointeligente.com /

«¿Qué serie estás viendo?». La pregunta, que se convirtió en un clásico en todas partes del mundo, da cuenta de la importancia que las ficciones televisivas fueron ganando en tiempos de streaming. Quizá por eso, muchas de las grandes estrellas de Hollywood decidieron apostar por ese formato para darle continuidad o revitalizar sus carreras. Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Julia Roberts e Ewan McGregor son algunas de luminarias que marcaron esa tendencia. Natalie Portman estaba lista para seguirles los pasos.

La protagonista de El perfecto asesino y El cisne negro se encuentra grabando en Baltimore la nueva apuesta de Hulu, Lady in the Lake. Sin embargo, la producción debió ser suspendida por un hecho que causó gran revuelo en las últimas horas. Según informó el medio local Baltimore Banner, este fin de semana un grupo de lugareños confrontó a un miembro de la producción y le dejaron en claro que solo los dejarían continuar con su trabajo si les pagaban unos 50 mil dólares. Al negarse a su requerimiento, el grupo amenazó con volver más tarde esa misma noche y dispararle a alguien del equipo si la grabación continuaba. Ante esta situación, se presentó una denuncia formal y se tomó una drástica decisión. «Desde la producción se decidió poner en pausa las actividades por precaución y reprogramar el rodaje después de encontrar otra locación», dijo un vocero del Departamento de Policía de Baltimore.

En una declaración a The Hollywood Reporter, la productora Endeavour Content informó: «El viernes por la tarde, en el set de Baltimore de nuestra producción Lady in the Lake, antes de la llegada del elenco y el equipo, un conductor de nuestro equipo de producción fue confrontado por dos hombres, uno de los cuales blandió un arma dirigida a nuestro conductor; luego, ambos huyeron del lugar».

Y continuaron: «Estamos trabajando con el Departamento de Policía de Baltimore mientras la investigación está en curso. La seguridad de nuestro equipo, el elenco y todos los que trabajan en nuestras producciones es nuestra máxima prioridad, y estamos agradecidos de que nadie haya resultado herido».

‘Lady in the Lake’ shoot rescheduled after producers threatened downtown, police say https://t.co/uE1jWzhlpe

— The Baltimore Sun (@baltimoresun) August 28, 2022

«La producción se reanudará con mayores medidas de seguridad en el futuro. Ha sido un privilegio filmar Lady in the Lake en Baltimore, trabajando con su vibrante comunidad en muchas áreas», finaliza el comunicado.

Lady in the Lake se basa en el best-seller del mismo título de Laura Lippman. La historia se desarrolla justamente en Baltimore en la década de 1960, cuando un asesinato sin resolver empuja a Maddie Schwartz (Portman), un ama de casa, a reinventarse como reportera de investigación. Su nueva vocación la lleva a confrontar con Cleo Sherwood (Moses Ingram), quien hace malabarismos con la maternidad, varios trabajos y un compromiso con la agenda progresista de la ciudad.

Curiosamente, la semana pasada se anunció que Justified: City Primeval, de FX, también decidió suspender sus grabaciones en Chicago, luego de alguien arrojara, desde un auto, lo que la policía catalogó como un «dispositivo incendiario» cerca del set.

El hecho ocurrió en el área de South Loop de Chicago el lunes por la noche, y por suerte el dispositivo no explotó y nadie resultó herido. Ese no fue el único atentado que sufrió la producción: tres semanas antes, dos autos con ocupantes que disparaban a mansalva terminaron chocando contra las barricadas que había puesto la producción en el set mientras grababan escenas en el lado oeste de la ciudad. Al igual que ocurriría después, ningún miembro del elenco o del equipo resultó herido en ese incidente tampoco, pero la filmación se detuvo durante varios días.

«Tomamos un descanso y nos aseguramos de que todos estuvieran bien», dijo a la prensa el presidente de FX, John Landgraf, la semana pasada. «Fue una experiencia bastante traumática para el elenco y el equipo estar cerca de ese tipo de disparos».

Justified: City Primeval es una secuela de la serie que se emitió entre 2010 y 2015, protagonizada por Timothy Olyphant como el alguacil Raylan Givens. El guion está basado en la novela de Elmore Leonard City Primeval: High Noon in Detroit y forman parte del elenco Aunjanue Ellis, Boyd Holbrook , Adelaide Clemens, Vondie Curtis-Hall, Marin Ireland, Norbert Leo Butz, Victor Williams y la hija del protagonista, Vivian Olyphant.

