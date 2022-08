Suspeito de ter matado homem a tiro na rua na Amadora em prisão preventiva

Entornointeligente.com /

Um homem de 25 anos encontra-se em prisão preventiva, depois de extraditado para Portugal, por suspeitas de ter matado com uma arma de fogo um outro homem em agosto do ano passado, na via pública, na Amadora, foi esta segunda-feira anunciado.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) revelou que em colaboração com as autoridades policiais e judiciárias francesas foi possível localizar, deter e extraditar para território nacional o homem, estrangeiro, «fortemente indiciado pela prática de um crime de homicídio qualificado» naquele concelho do distrito de Lisboa, na madrugada de 22 de agosto de 2021.

A PJ salientou na nota que os factos «ocorreram num período de tempo em que se verificou um enorme acréscimo de criminalidade especialmente violenta — crimes graves contra a vida e contra a integridade física — resultante da ocorrência de múltiplas festas, vulgo raves, que decorriam em diversas zonas residenciais e bairro sociais, levando ao aumento da conflitualidade interpessoal e intergrupal».

Subscrever No âmbito da investigação foi recolhido um «vasto e sólido suporte probatório».

A PJ obteve igualmente a informação de que o suspeito tinha fugido para França logo após a prática do crime, «o que deu lugar ao desenvolvimento de diligências com as autoridades policiais e judiciárias daquele país, no contexto da cooperação policial e judiciária internacional».

A edição ‘online’ do Jornal de Notícias de 23 de agosto do ano passado noticiou que um homem de 35 anos foi assassinado a tiro, durante a madrugada do dia anterior, quando se encontrava com a namorada na Damaia, Amadora.

A vítima ainda foi transportada para o hospital Amadora-Sintra, onde deu entrada com vida, mas morreu pouco tempo depois, com pelo menos um tiro no tórax, refere a notícia.

De acordo com o JN, a namorada, a única testemunha, relatou que os dois passeavam na rua, cerca das 01:30, quando foram abordados por três encapuzados que dispararam sobre o homem.

