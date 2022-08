Suspeito de ataque a Rushdie acusado de agressão e tentativa de homicídio

Entornointeligente.com /

O homem suspeito de atacar o romancista Salman Rushdie na sexta-feira foi acusado de tentativa de homicídio e agressão, anunciou este sábado a procuradoria local.

«O indivíduo responsável pelo ataque de ontem , Hadi Matar, foi agora formalmente acusado de tentativa de homicídio em segundo grau e agressão em segundo grau», disse o procurador-geral do condado de Chautauqua, Jason Schmidt, em comunicado.

«Foi detido sob estas acusações na noite passada e não tem direito a fiança», acrescenta o comunicado. Schmidt diz que as agências de segurança federais e estatais, incluindo as de Nova Jérsia (onde Matar reside) estão a trabalhar para compreender o planeamento e a preparação que antecederam o ataque e determinar se o suspeito será alvo de outras acusações.

Salman Rushdie continua hospitalizado este sábado após o esfaqueamento no palco do centro cultural Chautauqua Institution, que ocorreu cerca das 10h45 (hora local) de sexta-feira. Internado em Erie, na Pensilvânia, Rushdie está a respirar com ajuda de um ventilador e incapaz de falar. Segundo o seu agente, poderá «perder um olho» e sofreu cortes nos nervos de um braço e lacerações no fígado. Matar estava entre o público da conferência em que o escritor ia participar.

A estação local do canal NBC, a NBC New York, noticiou esta sábado que uma revisão preliminar feita pelas autoridades às contas do suspeito nas redes sociais mostraram que Matar tem simpatia pelo extremismo xiita e pela Guarda Revolucionária do Irão. Nascido na Califórnia, Matar mudou-se há pouco tempo para Nova Jérsia, diz a NBC New York, que detalha que no momento da sua detenção tinha uma carta de condução falsa na sua posse.

O FBI esteve na sua última morada conhecida, em Fairview, na noite de sexta-feira, diz a mesma NBC New York, citada pela Reuters. O motivo do crime não é ainda conhecido. Salman Rushdie é alvo de uma fatwa desde 1989 devido à forma como retrata o Islão no seu livro Os Versículos Satânicos . A ordem de morte foi depois acompanhada pela oferta de uma recompensa de cerca de três milhões de euros por parte de um grupo extremista.

