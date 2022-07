Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Assédio sexual na Caixa Sisu Mega-Sena Ser queer Suspeito de assassinar mulheres é preso na Grande BH Suspeito foi encontrado em Sarzedo. Um dos crimes foi cometido no bairro Goiânia, em maio deste ano. Por MG2 — Belo Horizonte

30/06/2022 20h06 Atualizado 01/07/2022

Homem é preso por feminicídio em Sarzedo, na Região Metropolitana

Um homem foi preso nesta quinta-feira (30), em Sarzedo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, suspeito de cometer assassinatos em série contra mulheres. Um deles é um feminicídio no bairro Goiânia , na Região Nordeste da capital, em maio deste ano.

De acordo com a Polícia Civil, o homem agia sempre da mesma forma. Chegava a um ponto de prostituição, escolhia a vítima e colocava a mulher dentro do carro. Em seguida, espancava e esfaqueava a vítima . As mulheres eram jogadas para fora do veículo e atropeladas na sequência.

Mulher morre após ser jogada para fora de carro, espancada e atropelada duas vezes; VÍDEO

1 de 1 Vídeo mostra homem deixando vítima na rua e depois passando o carro por cima dela duas vezes. — Foto: Circuito de segurança Vídeo mostra homem deixando vítima na rua e depois passando o carro por cima dela duas vezes. — Foto: Circuito de segurança

Imagens de um circuito de segurança mostram o momento em que ele atinge uma das vítimas com o veículo . Esse crime ocorreu no mês de maio e mobilizou a investigação da polícia.

Além disso, o homem é investigado por ter feito uma outra vítima , em 2020. Na casa dele, a Polícia Civil encontrou peças íntimas femininas .

O suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, em Belo Horizonte.

Os vídeos mais vistos do g1 Minas:

200 vídeos

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com