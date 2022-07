Susi se sincera en ‘First Dates’ al hablar de sus pechos: «Son mías, pero me las quería subir, y tiki tiki»

Entornointeligente.com /

R afa ha dejado huella en ‘ First Dates ‘ después de contar su historia. De jugador fútbol sala paso a empresario tras tener que hacerse cargo del negocio familiar. Después de 10 aáos trabajando, logró levantar una compaáía de gran relevancia, pero a cambio de un físico de 130 kilos y muchas horas de trabajo. Infeliz, decidió darle un vuelco a su vida . Después de vender todas sus empresas, hizo un curso de monitor de ciclo indoor. Hoy se dedica a entrenar personalmente a la gente y a ejercer como coach nutricional.

Susi , su cita, no reveló tantos detalles de sí misma. Contó que era una «apasionada de la mano», y que en su casa ya no había casi sitio porque «la única habitación que me quedaba libre la convertí en un vestidor». Al conocerse, ambos pensaron que su cita era atractiva, pero que no era su tipo. » No ha sido verle y tiki tiki», declaró ella.

«Son mías, pero me las quería subir, tiki tiki» Descubrieron que tenían bastantes cosas en común, como la pasión por la bicicleta, pero no hubo mucho más. Cordiales el uno con la otra, y viceversa, se dieron cuenta de que no estaban hechos para mucho más que una amistad . No obstante, se sintieron lo suficientemente cómodos como para hablar un poco de todo.

Susi, por ejemplo, comentó que «son mías, pero me las quería subir, tiki tiki» mientras hablaba de sus pechos. Cuando le comento que era peluquera, pero que en este momento no ejercía, ha sentido que le faltaba algo de motivación, pero que, si ella quería, le ayudaría a cambiar su vida de forma radical gracias al ciclo. Es decir, al ejercicio.

Final inesperado en ‘First Dates’ Al final la cosa se quedó ahí, aunque Rafa se marchó con otra sorpresa: Susi había estado 32 aáos casada con su expareja y mantenía una relación tan buena con él que, inclusive, sigue viviendo con él y con su hijo.

