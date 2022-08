Entornointeligente.com /

fique por dentro

Aviões supersônicos Fantástico Filha de guru de Putin Coração de D. Pedro I Eleições Susana Vieira comemora 80 anos: 'Sem botox, sem nada na cara e feliz por dentro' A atriz, que recentemente esteve internada por complicações da Covid, recebeu Poliana Abritta em sua casa para celebrar o aniversário e bater um papo sobre vida, amor e família. Por Fantástico

21/08/2022 20h52 Atualizado 21/08/2022

Susana Vieira comemora 80 anos depois de ficar internada por causa da Covid-19

Susana Vieira completa 80 na terça-feira (23) e convidou o Fantástico para comemorar com ela. A atriz, que recém deixou o hospital por causa de complicações da Covid , recebeu Poliana Abritta em sua casa para um papo aberto sobre vida, amor e família . Veja a reportagem completa no vídeo acima.

«Eu nunca tinha me dado conta do que é o tempo. Porque a vida inteira eu tive muito esperta, muito alegre, muito feliz, muito ativa», refletiu a atriz, no início da conversa.

Leia mais:

'Sempre imagino o futuro. Acho que é por isso que não morri', diz Susana Vieira após alta do hospital por complicações da Covid 'Acho que se a morte chegar, vou esbofeteá-la', diz Susana Vieira sobre leucemia

Poliana Abritta : O nome da Susana Vieira é Sônia. Alguém ainda te chama de Sônia, seu nome de batismo?

Susana Vieira : Não. A última pessoa que me chamava de Sônia era meu pai. Soninha. Até agora. De uma certa forma, agradeço a ele. E agradeço, principalmente, a genética. Porque foi a genética dele e a genética da minha mãe que me fizeram chegar sem botox, sem nada na cara e feliz por dentro.

1 de 2 Susana Vieira e Poliana Abritta — Foto: Isadora Neumann/ Fantástico Susana Vieira e Poliana Abritta — Foto: Isadora Neumann/ Fantástico

Olhar para a história de Susana é relembrar grandes personagens: Nice, da novela «Anjo Mau», Branca, de «Por Amor», e Maria do Carmo, de «Senhora do Destino», por exemplo.

«Aí eu fui mais feliz em toda a minha vida. Foi na época da 'Senhora do Destino'. Por quê? Vida pessoal: ok. Par romântico: ok. Texto: ok. Protagonista: ok. Saio no carnaval como rainha da bateria da Grande Rio: ok. Eu, uma mulher já de 60 anos, desfilando na frente de uma bateria de uma escola de samba que concorria ao prêmio. Então, foi o melhor ano da minha vida», conta.

Susana disse que se realizou na novela «A Sucessora».

«O dia que eu tiver muito velhinha e eu quiser me lembrar como eu era boa atriz, como eu dou um show de atriz, eu vou botar ‘A Sucessora’», afirma.

2 de 2 Susana falou sobre vida, amor e família — Foto: Isadora Neumann / Fantástico Susana falou sobre vida, amor e família — Foto: Isadora Neumann / Fantástico

Recentemente, Susana ficou seis dias internada. Ela teve Covid em julho, mas as sequelas no pulmão preocuparam os médicos , que acompanham a saúde da atriz desde 2015 por causa de outra doença grave, a leucemia linfocítica crônica.

«A leucemia foi maravilhosa durante a Covid. Ela não se abalou. Ela ficou quieta, como se fosse assim: essa mulher não merece duas coisas ao mesmo tempo. Vamos deixar ela aqui, só ela brigando com esse vírus», explica.

A atriz revelou ainda que essa foi a primeira vez que sentiu medo de morrer.

«Eu sentia verdadeiramente que ali eu podia ir embora. Eu não estava preparada. Tive muito medo, porque eu não deixei nada preparado. Porque eu não tinha terminado o meu livro, porque eu não tinha ainda feito um último trabalho na televisão. Eu ainda tinha meus netos, que eu quero ver casar, entendeu?», disse.

Poliana: Susana sempre foi uma mulher que gostou de namorar e nunca escondeu isso de ninguém. Uma mulher livre. Que lugar tem o amor e o namorar na sua idade aos 80 anos?

Susana: Eu cheguei à conclusão de que eu não desisti do sexo. Eu vi, com felicidade, que eu não esqueci do homem. Eu não esqueci do sexo.

Poliana: O que eu posso dizer é que Susana Vieira está em pleno exercício do viver. Portanto, quais são os seus planos para o futuro?

Susana: Eu ainda quero fazer uma novela. Eu sempre imagino o futuro, gente. Eu acho que é por isso que eu não morri. Eu tô imaginando sempre o futuro.

Ouça os podcasts do Fantástico

ISSO É FANTÁSTICO

O podcast Isso É Fantástico está disponível no g1 , Globoplay , Deezer , Spotify , Google Podcasts , Apple Podcasts e Amazon Music trazendo grandes reportagens, investigações e histórias fascinantes em podcast com o selo de jornalismo do Fantástico: profundidade, contexto e informação. Siga, curta ou assine o Isso É Fantástico no seu tocador de podcasts favorito. Todo domingo tem um episódio novo.

PRAZER, RENATA

O podcast 'Prazer, Renata' está disponível no g1 , no Globoplay , no Deezer , no Spotify , no Google Podcasts , no Apple Podcasts , na Amazon Music ou no seu aplicativo favorito. Siga, assine e curta o 'Prazer, Renata' na sua plataforma preferida. Toda segunda-feira tem episódio novo.

BICHOS NA ESCUTA

O podcast 'Bichos Na Escuta' está disponível no g1 , no Globoplay , no Deezer , no Spotify , no Google Podcasts , no Apple Podcasts , na Amazon Music ou no seu aplicativo favorito. Siga, assine e curta o 'Bichos na Escuta' na sua plataforma preferida. Toda quinta-feira tem episódio novo.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com