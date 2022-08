Susana Boreal, criticada por no saber cómo firmar una proposición en el Congreso

Entornointeligente.com /

Una ola de críticas le llovieron a la congresista del Pacto Histórico, Susana Boreal, por cuenta de un video en el que queda en evidencia su desconocimiento sobre los procedimientos del Congreso de la República.

En las imágenes, se ve a Boreal interviniendo en la comisión sexta de la Cámara de Representantes . Allí preguntó cómo se firmaba una proposición hecha por su colega Daniel Carvalho.

«Quisiera adherir y firmar una de las proposiciones del representante Daniel Carvalho, por favor. No sé cómo es el procedimiento». Cuando le preguntaron a Boreal qué era lo que quería apoyar respondió «donde se cita al gobernador, al alcalde, lo que tiene que ver con el metro de Medellín, por favor», dijo la parlamentaria.

Sus declaraciones desataron burlas y hasta la indignación de cientos de internautas, que no concebían cómo una congresista, que además cuenta con su Unidad de Trabajo Legislativo, no supiera sobre los procedimientos del Congreso.

¿Qué respondió Boreal? La representante le salió al paso a las críticas aseguró que al igual que ella, «casi nadie sabe nada en el Congreso».

«No me da miedo decir que no sé algo y pedir ayuda. Ya bájenle pues, que de ahí nadie sabía cómo se hacía, pero yo soy la única que se atreve a mostrarse humana. P.D. En esa comisión alguien citó a debate de control político a una ministra que no está posesionada, pero ajá», aseguró.

«Le pregunté a todos los que estaban ahí y nadie sabía cómo hacer eso. Les cuento un chisme, allá casi nadie tiene idea de nada, pero todos se hacen los eruditos. Yo prefiero ser sincera y trabajar, como siempre lo he hecho», añadió.

¿Cómo se capacitan los nuevos congresistas para asumir el cargo? El Congreso adelantó un curso de capacitación a los más de 150 nuevos senadores y representantes a la Cámara.

Este espacio se abrió con el fin de explicar el funcionamiento del Poder Legislativo, sus derechos, obligaciones y compromisos que asumieron con la posesión el 20 de julio.

Asimismo, los congresistas tienen a su servicio el Centro de Investigación y Altos Estudios Legislativo, que busca mejorar el conocimiento en el derecho comparado de otros parlamentos y la actualización de los legisladores.

