Susan Cain: «Los introvertidos también pueden ser poderosos»

Susan Cain era una abogada en uno de esos bufetes que cobran extremadamente bien por sus servicios. Hay centenares de películas o series que retratan el trabajo en una de esas organizaciones como por ejemplo La ley de los audaces, actualmente en la grilla de Netflix. En otras palabras, Cain medio que tenía la vida ya solucionada.

Tendría que ir a trabajar como la mayoría, pero ganaba bien (de acuerdo a Wikipedia, la firma en la que trabajaba facturó más de mil millones de dólares en 2017) y su profesión le daba reconocimiento social. Pero Cain es curiosa y se preguntaba constantemente varias cosas. Una de ellas era cómo aprovechar aquellas habilidades y talentos de personas que, como ella, no llamaban la atención, no tenían un perfil alto. Aquellas personas que, como ella, eran introvertidas .

MIRA TAMBIÉN La revolución silenciosa Se puso a investigar sobre eso y escribió un libro que le cambió la vida: Quiet – El poder de los introvertidos en un mundo incapaz de callarse (Urano). Vendió millones de ejemplares de ese libro, y aunque sigue siendo escritora (también publicó, este año, Agridulce – La fuerza de la melancolía en un mundo que rehúye de la tristeza), ahora además es una conferencista que da charlas en empresas e instituciones educativas.

El libro con el cual se hizo famosa. En la primera conversación que mantiene con un medio uruguayo, Cain dice desde su hogar en Estados Unidos que ese es uno de los cambios más importantes que trajo la publicación de Quiet. El otro es que todavía sigue recibiendo demostraciones de afecto por parte de lectores: «Aún hoy, 10 años después de publicado, sigo recibiendo cartas de personas que leyeron el libro y que me cuentan cómo haberlo leído les cambió la vida. Eso es una fuente de felicidad diaria, la verdad. El otro cambio importante es que, irónicamente para una introvertida como yo, ahora tengo una trayectoria como oradora en público (se ríe)».

Hay una charla TED en la que se puede apreciar cómo es Cain como oradora. La charla es del mismo año en el cual salió Quiet, y tal como el libro, es un rotundo éxito con casi 14 millones de visualizaciones en YouTube.

Susan Cain en su charla TED. Ahora que ya tiene una década de hablar en público, ¿dejó de ser introvertida? «No, para nada. Sigo siendo la misma. He adquirido habilidades que no tenía, como justamente hablar ante una audiencia, y conversar con los medios. Pero continúo siendo introvertida. Mis días de trabajo preferidos son aquellos en los que estoy sola con mi computadora, leyendo y escribiendo. Y cuando tengo actividades como oradora, me aseguro de algunas cosas que para mí son importantes, como pausas entre las actividades para recargar energías».

Lo que Cain postula es que así como está, la sociedad contemporánea —ella habla de Estados Unidos, pero muchos de los argumentos que expone en el libro se reconocerán en otras partes— está diseñada para prestarle atención a quien más «ruido» hace, lo cual conlleva a desaprovechar a aquellos talentos o conocimientos de quienes no tienen una personalidad que se hace notar.

Eso era algo que ella veía diariamente en su antiguo trabajo. «Me pasaba pensando en cómo las personas que llegaban a instancias como negociaciones y litigios se comportaban de distintas maneras. En aquella época, la manera en la que se hablaba de estas cosas tenía que ver con el género. ‘Las mujeres son así y los hombres son asá’. Pero no me parecía que eso alcanzara para explicarlo. Había algo más, que tenía que ver con el temperamento y la personalidad. Lo que pasa es que nadie se expresaba en esos términos. Cuando empecé a dar clases de Derecho, y específicamente Negociación, me di cuenta que lo que la gente más necesitaba escuchar era que no importaba qué tipo de personalidad uno tiene. Que se puede ser un buen negociador sin tener obligatoriamente que ser asertivo, duro y locuaz. Se puede ser callado y cerebral, hacer muchas preguntas, y aún así ser un buen negociador. Porque eso era algo que empecé a ver a menudo: se puede ser introvertido y tener poder al mismo tiempo».

Habría que aclarar que ser introvertido no es, para Cain, lo mismo que tímido. En la charla TED ya referenciada, ella distingue entre esos rasgos: ser tímido es tenerle miedo al juicio social. Ser introvertido, dice, tiene más que ver con cómo uno responde a los estímulos. En el libro, Cain cuenta que durante la escritura del mismo, una de sus actividades preferidas, y también productiva, era ir a una cafetería y escribir ahí, en medio del bullicio de gente que entra y sale del lugar, conversando a menudo a viva voz entre taza y taza de café.

—Eso no es muy de introvertido que digamos, ¿no?

—No te creas. Muchos introvertidos cuentan que estar entre la gente les da energía y que la sensación de anonimato (uno está entre gente desconocida) también es positiva. Porque se puede disfrutar de la compañía de otros sin tener que interactuar con ellos. Uno puede ser «libre» en su propio espacio personal.

Así contado, parecería que a Cain no le costó mucho convertirse en una escritora best seller. Pero no fue tan así. Tuvo que leer mucho sobre psicología y neurociencia para aprender y fundamentar sus ideas. Y tuvo que pensar mucho en cómo presentar sus hallazgos para ser comprendida por la mayor cantidad de personas posible. «Eso fue un gran desafío. ‘Traducir’ lo que había aprendido para que a la gente le resultara por un lado interesante y por el otro comprensible. Es de las cosas más difíciles, porque me acuerdo que me pasaba, cuando era niña o más joven, de encontrarme con libros en los que quien escribía lograba poner en palabras cosas que yo sentía pero no conseguía expresar. Quise lograr lo mismo como escritora que sentía como lectora, y por eso esas cartas que me siguen llegando tienen tanto sentido para mí».

—¿Por qué es importante ser consciente de las características de ser o no introvertido?

—Porque ser introvertido tiene muchos impactos sobre la vida de uno. Un psicólogo en el libro dice que la introversión y la extroversión son el norte y el sur del temperamento humano. Es algo que da forma a la manera en que interactuamos, que amamos, que trabajamos, que resolvemos conflictos, y puede ayudarnos en nuestras relaciones. Si entendemos el temperamento de nuestra pareja, podemos evitar muchos malentendidos. Mi esposo, por ejemplo, es extrovertido. Cuando salimos en auto, él sube el volumen de la radio, constantemente. Y yo lo bajo, constantemente. Si no supiéramos cómo somos y en qué nos diferenciamos, eso podría dar lugar a conflictos (se ríe cuando lo cuenta).

Regreso Diez años después de su primer libro, Cain volvió a las librerías este año con Agridulce…, una extensa reflexión sobre la melancolía y de cómo esta puede ser una aliada, o tal vez una forma de resistencia, en un mundo en el cual parecería que hay que hacer todo lo posible por ser feliz. Ese casi imperativo, dice Cain, puede llevar a una mueca de felicidad, no una auténtica sensación de alegría.

El nuevo libro de Susan Cain. En parte, ella atribuye ese imperativo a un mandato cultural que se ha instalado en su país, y que tiene que ver con la cultura de los negocios y las empresas. Al respecto, cuenta en ese libro una anécdota divertida sobre lo sorprendidos que quedaron los empleados de la primera sucursal de McDonald’s que se instaló en Rusia, tras el colapso de la Unión Soviética. Para los noveles trabajadores de la multinacional, la cultura corporativa de la cadena de hamburguesas era casi que excesivamente «feliz», lo cual generó confusiones y procesos de adaptación. «Se nos dice casi que tenemos que ser felices, y creo que eso viene de que en mi país estamos influidos por una cultura que viene del mundo de los negocios, y que divide a la gente entre ‘ganadores’ y ‘perdedores’. Nadie quiere ser considerado un perdedor, y mucha gente, para evitar ser vista así, empieza a cerrarse ante la expresión de ciertas emociones, como la tristeza y la melancolía», concluye Cain.

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com