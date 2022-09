Sus axilas peludas le hicieron ganar miles de dólares en OnlyFans y los devotos la llaman «diosa» (FOTOS)

Entornointeligente.com /

Por: NY Post

Una mujer que dejó de afeitarse para desafiar las normas de género reveló que ahora gana un salario de seis cifras vendiendo sus imágenes peludas en línea.

Con el nombre de «Cherry the Mistress», la creadora de contenido sexual en línea actualmente gana alrededor de $ 20,000 al mes, 20 veces más de lo que ganaba en su trabajo anterior como barista. Desde que tuvo éxito en OnlyFans, renunció a su trabajo diario y abandonó la universidad para crear contenido sexy a tiempo completo, y lo llamó la «mejor decisión» que jamás haya tomado.

«Siempre he sido una persona muy sexual y me encantaba expresarme sexualmente», dijo Cherry, de 20 años, a The Post.

«Pude dedicar más tiempo y esfuerzo a trabajar para mí misma», dijo, trabajando de 12 a 14 horas al día, los 7 días de la semana, simplemente porque le encanta hacerlo.

