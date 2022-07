Entornointeligente.com /

Apesar do crescimento acima do previsto na zona euro durante o segundo trimestre, os riscos de que uma recessão possa atingir a Europa até ao final do ano não desapareceram, com a pressão exercida pela inflação e os sinais negativos provenientes da Alemanha até a ganharem força. Neste cenário, Portugal, um dos poucos países onde o PIB recuou logo entre Abril e Junho, pode ser um dos primeiros a entrar em situação de recessão técnica.

