Suriname op eerste Zuid-Amerikaanse indoorkampioenschappen

Entornointeligente.com /

PARAMARIBO – Jeffrey Vanan betreedt zaterdag onbekend terrein wanneer hij aan de start verschijnt van de 60 meter sprint. Samen met Miguel van Assen is hij uitgezonden om Suriname te vertegenwoordigen tijdens de eerste Zuid-Amerikaanse indoorkampioenschappen atletiek.

Waar Van Assen in Estadio de Atletismo del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba op zijn favoriete onderdelen (ver- en hink-stap-springen) uitkomt, zal Vanan in Bolivia debuteren op de 60 meter indoor. Een omschakeling van de 100 en 200 meter outdoor die hij normaal loopt.

Hij komt zaterdag in actie. “Het wordt mijn eerste keer indoor 60 meter. We zien wel wat er uit komt.” Een prognose doen, doet hij liever niet. “Ik weet niet wat ik moet verwachten doordat het mijn eerste keer is. Ik ga wel ervoor en ga mijn best doen.”

De bedoeling was dat Vanan en Van Assen tijdens de indoor Grand Prixs van 25 en 28 januari in hetzelfde Cochabamba ‘warm zouden lopen’, voordat ze zaterdag en zondag aan de indoorkampioenschappen zouden meedoen. Vanan weet niet precies wat er is misgegaan.

In elk geval is hij er klaar voor. “Mijn voorbereiding was goed. Ik heb na de Wereldkampioenschappen deels in Nederland en deels in Suriname getraind.” Met zijn Surinaamse coach Raymond Gilson ging hij zelfs op trainingskamp. “Het was elke dag trainen, maar ik voel me goed.”

Van Assen blijkt wat pijntjes te hebben. “Maar het gaat wel goed”, haast hij zich te zeggen. Vrijdag is hij naar de fysiotherapeut gegaan en hij nam ook enkele ijsbaden. Hoewel de Surinaamse Atletiekbond (SAB) donderdag in een persbericht heeft aangegeven dat hij alleen hink-stap-springen doet, staat hij zaterdag alvast op de baan voor het verspringen.

Van Assen: “Ik wil kijken hoe long jump gaat. Als het goed gaat, dan doe ik zondag geen hink-stap meer. Maar als het niet goed gaat, dan moet ik hink-stap wel doen. Ik kijk wel wat morgen geeft.” Het deelnemersveld noemt hij sterk. “Geen onbekende jongens, maar ik ben nu eigenlijk niet 100 procent fit.”

Van Assen focust vooral op Tokio, waar de Olympische Spelen van 24 juli tot en met 9 augustus worden gehouden. Atleten kunnen zich tot en met 29 juni automatisch kwalificeren. “Er zijn veel outdoorwedstrijden waar dat kan gebeuren”, zegt hij. Een Olympische ticket kan hij niet veiligstellen tijdens indoorwedstrijden.

LINK ORIGINAL: DWT Online

Entornointeligente.com