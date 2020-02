Surinaamse ondernemers veroordeeld in Florida

Entornointeligente.com /

– Drie ondernemers in South Florida, Verenigde Staten (VS), onder wie de Surinamers Raoul Doekhie (51) en Sherida Nabi (55), zijn vrijdag door een federale jury schuldig bevonden aan fraude en witwassen. Zij kochten in de VS voor miljoenen Amerikaanse dollars babyvoeding tegen forse kortingen voor vermeende export naar Suriname. Echter, in plaats daarvan verrijkten ze zichzelf door de producten tegen hoge prijzen in de VS te verkopen, concludeerde de jury.

Het drietal heeft gelogen dat het leveringscontracten had van de Surinaamse overheid, zodat het in aanmerking kon komen om tegen lagere prijzen de babyvoeding en andere medische goederen in de VS te kopen, oordeelde de jury van Fort Lauderdale donderdag aan het einde van het strafproces dat twee weken heeft geduurd. Vervolgens vervalsten de ondernemers hun boekhouding en verschepingspapieren om het te laten lijken alsof de producten daadwerkelijk naar Suriname waren geëxporteerd.

Doekhie, Nabi en Johnny Grobman (46) van Golden Beach, werden schuldig bevonden aan samenzwering om valsheid in geschrifte te plegen, witwassen en het plegen van andere misdrijven. Zij riskeren een gevangenisstraf van maximaal twintig jaar. Een vierde verdachte, Edgar Torres (61) van Branford, Florida, had vóór aanvang van het proces bekend zich schuldig te hebben gemaakt aan samenzwering om valsheid in geschrifte te plegen.

Districtsrechter Roy Altman wijst op 23 april vonnis in deze zaak. Volgens de bewijslast was de bedrijfsoperatie van het veroordeelde trio, die tussen 2013 en 2018 werd uitgevoerd, een schijnvertoning. De drie zakenpartners hadden geen leveringscontracten van de Surinaamse regering en waren niet van plan om de producten naar Suriname te exporteren.

“In plaats daarvan verkochten Grobman en de anderen de producten in de VS voor tientallen miljoenen dollars, die de drie beklaagden later onder elkaar verdeelden,” zegt het Openbaar Ministerie in een persbericht. Meer dan 61 miljoen US dollar aan illegale opbrengsten ging naar Grobman en meer dan 69 miljoen naar Doekhie en Nabi.

De verdachten hebben de Amerikaanse leveranciers van babyvoeding op drie manieren opgelicht. Soms verstuurden zij ‘dummy-zendingen’ van verpulverde gipsplaten met hetzelfde gewicht als de geleverde zuigelingenvoeding; daarmee toonden ze aan dat een aangeschafte partij inderdaad was verscheept.

In andere gevallen verscheepten zij de babymelk inderdaad naar Paramaribo, maar lieten zij deze per ommegaande terugbrengen naar de VS. Ook op deze wijze kwamen ze aan authentieke export- en verschepingsdocumenten. En de derde manier was de vervalsing van exportdocumenten zodat het erop leek alsof de producten naar Suriname waren geëxporteerd, terwijl die de VS nooit hadden verlaten.

Deze zaak die onderzocht werd door de U.S. Food and Drug Administration, aldus de aanklagers, betreft de uitbuiting van de zogenoemde “grijze markt” waarbij bepaalde goederen die niet bestemd zijn voor verkoop en distributie in de VS toch via sluipwegen naar de Amerikaanse markt worden gekanaliseerd.

