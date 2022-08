Suri, la hija adolescente de Tom Cruise y Katie Holmes, da sus primeros pasos en el mundo del espectáculo

Entornointeligente.com /

Parece ser que Suri Cruise heredó el talento artístico de sus padres. Mientras termina el colegio secundario y se dedica a disfrutar de su adolescencia en Nueva York, la hija de Katie Holmes y Tom Cruise comienza a dar lentamente los primeros pasos de lo que podría ser una alentadora carrera .

Durante una entrevista con Yahoo! Entertainment, en donde hablaba de su nueva película, «Alone Together», Holmes reveló que la joven de 16 años puso su voz para interpretar la canción «Blue Moon «, un cover que realizaron para que suene durante los créditos iniciales del largometraje.

«Siempre quiero el mayor nivel de talento en mis proyectos», dijo la actriz, que también dirigió la película, al hablar sobre cómo surgió la colaboración entre madre e hija. «¡Así que se lo pedí a ella! Tiene mucho, mucho talento . Dijo que lo iba a hacer y lo grabó, yo solo la dejé hacer lo suyo, porque así es como dirijo en general. Mi filosofía es: ‘Esto es lo que creo que todos queremos, has lo que quieras'», explicó con orgullo.

Esta no es la primera vez que Suri pone su voz en un proyecto de su madre. «De hecho, también cantó en ‘Rare Objects’ , la película que hicimos el otoño pasado», reveló la flamante directora sobre el film basado en el bestseller de Kathleen Tessaro publicado en 2016.

Más allá de estos primeros coqueteos con el mundo profesional, Holmes no quiere que su hija lance su carrera en este momento ya que prefiere que disfrute de su juventud antes de comenzar a trabajar. «Aparte de esto, es tan solo una niña de 16 años que está haciendo la secundaria», manifestó.

Suri y Holmes comparten una conexión muy especial entre ellas . «Soy feliz de haberla tenido a mis 27 años, siento que crecimos juntas «, aseguró la actriz hace un tiempo en una entrevista en donde hablaba de su heredera. «Es muy lindo que nuestras edades encajen. Siento que cada edad que tuvo mi hija y mi edad de ese momento fueron una buena combinación», expresó.

En los últimos años, Holmes trató de resguardar a su hija de los medios y el frenesí que solía generarse a su alrededor . Cuando nació la niña, el 18 de abril de 2006, los medios se volvieron locos por retratarla a todo momento. » Fue una época intensa. Nos perseguían muchísimo cuando era pequeña . Yo quería sacarla de casa, así que iba con ella al parque como a las seis de la mañana para que no nos vieran», recordó hace un tiempo durante una entrevista. «Pero luego hay un video en el que la tengo en brazos, ella tiene como dos años, y se pone a saludar a las cámaras. Es una niña muy especial «, aseguró en aquel entonces.

«Tenía muchísima atención y una niña pequeña de la que ocuparme. Tuvimos ciertos momentos curiosos, también en público. Mucha gente a la que no conocía se convirtió en amiga, nos ayudó, eso es lo que amo de esta ciudad. Hubo un momento increíble, creo que lloré. Suri tenía como seis o siete años y se quedó a dormir en casa de un amigo mientras yo estaba viendo el ballet en el Lincoln Center. A las diez de la noche me llamó: ‘¿Mami, puedes venir a buscarme?’. Me tomé un taxi y fui por ella, que estaba agotada. Se durmió de camino a casa. Cuando llegamos al edificio, el taxista abrió la puerta y me ayudó a bajarla para que no se despertara. Me ayudó a llevarla a casa. Fue tan amable…», contó sobre sus días como madre soltera, ni bien se separó de Cruise.

Hoy Suri casi no tiene contacto con su padre, Tom, con quien no se la ve en público desde el 2013 . El motivo de esta distancia entre padre e hija tiene que ver con la Iglesia de la Cienciología, de la cual él es parte y ella no, por decisión de Holmes. La adolescente vive con su mamá en Manhattan y se muestra muy independiente , realizando actividades sola como pasear a sus perros, salir a comer o hacer las compras. Al igual que cuando era una niña pequeña, sigue marcando tendencia con sus looks urbanos . ¿Encontraste algún error? Avísanos

