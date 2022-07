Suárez y Cavani encabezan una lista de jugadores uruguayos que desde este viernes no tienen club

Entornointeligente.com /

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

Más allá de que sería un salto grande en sus carreras y que parece un tanto lejana la posibilidad, lo que más puede llegar a seducir a Luis Suárez y Edinson Cavani de la propuesta de jugar en Argentina es el rodaje que tendrían tanto en River Plate como en Boca Juniors , respectivamente.

Y es que a menos de seis meses de que se dispute la Copa del Mundo , el hecho de llegar jugando y hacerlo a buen nivel es una clave para los goleadores históricos de la Celeste.

Luis Suárez previo al penal en el Atlético de Madrid-Getafe. Foto: EFE. Ejemplo más claro que el de Diego Godín no hay, luego de rescindir su vínculo con Atlético Mineiro y llegar a Vélez Sarsfield para sumar minutos, rodaje y aprontar de la mejor manera el Mundial.

Y es que los salteños hoy en día se encuentran en un grupo de futbolistas en el que no suele sentirse cómodo estar: el de los jugadores libres.

Edinson Cavani disputando un encuentro con Manchester United. Foto: AFP. Más allá de que Atlético de Madrid y Manchester United ya los despidieron y que ya no tienen vínculo con las instituciones a las que defendieron en la temporada 2021/22, oficialmente recién hoy son jugadores libres ya que ayer fue el último día de sus contratos.

Pero Luis Suarez y Edinson Cavani no son los únicos futbolistas sin club para la temporada venidera porque también se encuentran en la misma situación Martín Cáceres y Matías Vecino , futbolistas que de no mediar nada extraordinario formarán parte de la lista final de Diego Alonso para la Copa del Mundo.

Martín Cáceres defendiendo la camiseta del Levante. Foto: @LevanteUD. El Pelado cerró su temporada entre Cagliari y Levante y el volante central hizo lo propio, pero con la camiseta del Inter de Milán.

Rumores, muchos. Concreto, nada. Lo cierto es que recién hoy comenzarán a enfocarse de forma certera en ese tema y a partir de allí elegir lo mejor, pensando siempre en poder estar en el Mundial de Qatar 2022.

Matías Vecino en el encuentro Inter-Shakhtar en la Champions League, Foto: EFE. No hay que perder de vista que también hay jugadores con contrato, pero que viven una situación particular. Por ejemplo Lucas Torreira que pertenece a Arsenal, pero no tiene lugar en el club y habrá que esperar para saber si alguna institución compra su ficha que ronda los 15 millones de euros.

Un caso similar es el de Facundo Pellistri que fue cedido al Alavés en la última temporada pero debe volver a Manchester United, club que definirá su futuro.

Más allá de no formar parte actualmente del plantel de la Celeste hay futbolistas que finalizaron ayer los contratos con sus clubes.

Estos son los casos de Gastón Ramírez y Martín Campaña quienes tienen la chance de sumarse a cualquier institución tras finiquitar sus vínculos con Monza y Al Batin, respectivamente. Algo similar ocurre con otro nombre destacado con pasado en las juveniles celestes: Sebastián Cristóforo .

¿Dónde estará el futuro de ellos? Por el momento es otra incógnita.

Gastón Ramírez celebra su primer gol con la camiseta del Monza. Foto: @ACMonza. RELACIONADAS Qué dijo Ignacio Ruglio tras el rumor de una posible llegada de Edinson Cavani a Peñarol ¿Cuánto dinero debe poner el club que quiera llevarse a Lucas Torreira? ¿Hay posibilidades que Martín Cáceres se ponga la camiseta de Nacional?

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com