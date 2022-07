Entornointeligente.com /

O Supremo Tribunal de Justiç (STJ) manteve a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa no caso da morte de Ihor Homenyuk , confirmando-o «integralmente». A decisão publicada na tarde desta sexta-feira – e à qual o PÚBLICO teve acesso – significa que, para o Supremo, os três inspectores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) terão que cumprir pena de prisão de nove anos.

