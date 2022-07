Supremo de EE.UU. permite derogar ley Quédate en México

Entornointeligente.com /

La Corte Suprema de Estados Unidos dio a conocer el jueves su fallo a favor de la petición de Joe Biden para derogar el «Protocolo de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), más conocido como «Quédate en México», y retomar su política migratoria.

El Supremo aceptó la petición con cinco votos a favor y uno en contra, luego de los continuos obstáculos que los estados de Misuri y Texas impusieron para mantener la ley.

«Quédate en México» fue una política impuesta por el expresidente Donald Trump en 2019 que afectó a más de 60.000 migrantes al impedirles entrar al territorio estadounidense y, por consiguiente, hizo que muchos viviesen en campamentos del lado mexicano de la frontera.

DHS Statement on Supreme Court Decision on MPP ⬇️ https://t.co/QnxCmJSubZ pic.twitter.com/MaDbeljoTZ

— Homeland Security (@DHSgov) June 30, 2022 La nueva disposición del Supremo fue redactada por su presidente John Roberts, con la colaboración del juez conservador Brett Kavanaugh y los progresistas Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Stephen Breyer.

El experto en migración del American Immigration Council, Aaron Reichlin-Melnick expresó que aunque no se sabe «cuándo va a ocurrir, pero el fallo significa que la Administración de Biden puede acabar con el programa en un corto plazo».

Al respecto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), presidido por Alejandro Mayorkas, comunicó oficialmente que continuará «sus esfuerzos por terminar el programa tan pronto como sea legalmente posible», aunque no se detalló el proceso.

Since December 2021, 4,387 people have been subjected to MPP, and 50,000+ were still eligible to return to the U.S. under the MPP wind down that was enjoined by the District Court. May this SCOTUS decision allow @DHSgov to resume this process as soon as possible to save lives.

— Andrea R. Flores (@Arosaflores) June 30, 2022 En tanto, la directora del programa de migración de la organización Mamás al Poder, Claudia Tristán, denunció los riesgos de violación, secuestros y otras expresiones de violencia, así como el hacinamiento y la insalubridad a la que se exponen los migrantes que permanecen en los campamentos.

«Es una muy buena noticia, pero es importante destacar que es solo una victoria legal. La política de «Quédate en México» aún está vigente», anotó Tristán.

The Supreme Court ALLOWS the Biden administration to terminate the controversial Trump-era asylum policy known as «remain in Mexico.» Red states argued that Biden was obliged to keep the policy, but SCOTUS says in a 5-4 ruling that the administration can end it.

— SCOTUSblog (@SCOTUSblog) June 30, 2022 Al respecto, Reichlin-Melnick subrayó que «mientras el Título 42 siga en pie, miles de migrantes seguirán siendo deportados sin acceso al proceso de asilo. Así que mucha gente no se verá beneficiada por el fallo del Supremo».

El fallo del Supremo fue otorgado tres días después de que la muerte de 53 migrantes indocumentados por asfixia dentro de un camión en San Antonio, Texas copara la atención internacional.

